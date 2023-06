Morala je početi raditi već s 13 godina jer je njezina obitelj jedva spajala kraj s krajem

Nakon nekoliko prekida i mirenja Afra Saraçoglu (25) i Mert Yazıcıoglu (30) u siječnju ove godine definitivno su prekinuli. Potvrdili su to oboje na društvenim mrežama, no igra “zavedi me, razvedi me” nije gotova. Par se navodno opet viđa, ali samo, tvrde oboje, kao kolege i prijatelji. Od početka su skrivali vezu. Upoznali su se nakon njezine neuspješne veze s asistentom režije serije “Fazilet i njezine kćeri”. Koji mjesec kasnije par je bio primjer stabilne veze, birajući miran život izvan Istanbula u koji su dolazili samo zbog posla. Saraçoglu su javnost i struka primijetili upravo kao mlađu kći Ece u seriji “Fazilet i njezine kćeri”.