Morgan imao sudar 15 minuta nakon što je kupio novi auto...

Komičar i glumac Tracy Morgan (50) u utorak je kupio novi automobil, Bugatti Veyron Grand Sport, a 15 minuta nakon kupnje sudjelovao je u prometnoj nesreći, prenosi TMZ.

Tracy se vozio po Manhattanu kad se na semaforu sudario s Hodnom CR-V. Nakon nesreće, Morgan je izašao iz automobila i lupao po Hondi.

- Izađi iz automobila - vikao je glumac vozačici, a potom naglasio da je Bugattija upravo kupio i platio dva milijuna dolara, odnosno 13 milijuna kuna.

- Kad su policajci stigli na mjesto događaja, pronašli su dva vozila koja su bila uključena u vrlo malu prometnu nesreću u kojoj su dva automobila bila u osnovi jedan do drugog, a kad je svjetlo postalo zeleno, automobili su se dodirnuli - piše u priopćenju policije.

Dok se djevojka opravdavala da je Tracy nju udario, svjedok tvrdi da je situacija bila obrnuta. Morgan se potom obratio pratiteljima putem društvenih mreža te objasnio da je on potpuno u redu, ali nije siguran za svoj novi automobil.

Thanks for any concern but I am totally fine. My NEW CAR? We shall see. Love you all.