DODJELA 13. VELJAČE

Otvoreno je glasanje za DJ-a godine nagrade Elector

Kao i svake godine, publika ima ključnu ulogu u dodjeli nagrade Elector. Svojim glasom može dati priznanje DJ-ima i DJ-icama koji su energijom, selekcijom i nastupima obilježili plesne podije diljem Hrvatske.

Glazbena novinarska nagrada Elector, jedno od najvažnijih priznanja na domaćoj elektroničkoj sceni, ulazi u svoju završnu fazu – otvoreno je glasanje publike za DJ-a godine! Peta po redu dodjela ove nagrade održat će se 13. veljače u zagrebačkom klubu Peti kupe, mjestu koje se u posljednjih nekoliko godina etabliralo kao središte elektroničke kulture.

Nominacije su rezultat rada više od 30 glazbenih novinara i urednika iz relevantnih hrvatskih medija koji kontinuirano prate elektroničku scenu, festivale i klupsku ponudu. Njihov je zadatak bio odabrati one koji su tijekom protekle godine ostavili najsnažniji trag – a sada glavnu riječ preuzima publika.

Kao i svake godine, publika ima ključnu ulogu u dodjeli nagrade Elector. Svojim glasom može dati priznanje DJ-ima i DJ-icama koji su energijom, selekcijom i nastupima obilježili plesne podije diljem Hrvatske, podigli atmosferu i oblikovali suvremeni zvuk domaće elektroničke scene.

Svoj glas možete dati putem službenog online linka, a u utrci za titulu DJ-a godine nalazi se 10 istaknutih imena:

Antonio Zuza, Babilonska, Carnero, Elena Mikac, Marcela, Mimi, Petar Dundov, Pusmus, Yakka i Tom Bug.

Riječ je o raznolikoj selekciji koja uključuje i iskusne veterane elektroničke scene, ali i novija, svježa imena koja su se snažno afirmirala u posljednje vrijeme. Na publici je da odluči hoće li nagrada otići u ruke već etabliranog DJ-a ili će uslijediti iznenađenje.

Kompletan popis nominiranih provjerite OVDJE.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko društvo skladatelja, koproducent je Peti kupe, a organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez, uz potporu Ministarstva kulture i medija RH i Grada Zagreba.

