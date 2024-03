Tarantino bez Travolte nije želio snimati filmski hit, a za ulogu ga je spremao bivši ovisnik...

Jedan od najpoznatijih kultnih filmova koji je ostavio velik utjecaj na svjetsku filmsku industriju, pokupio sedam nominacija za Oscara, osvojio onaj za najbolji originalni scenarij kao i Zlatnu palmu u Cannesu, je 'Pulp Fiction' redatelja Quentina Tarantina, kojeg je snimio prije 30 godina. Upravo taj film mu je donio glavni uspjeh u karijeri, a s njime je počela i Tarantinova opsesija kadrova s fokusom na ženska stopala.

Iako je jedan od Tarantinovih zaštitnih znakova takozvani snimak iz prtljažnika ("trunk shot"), koji je iskoristio gotovo u svim filmovima koje je režirao, u svoje filmove uvijek uspije ubaciti kadrove ženskih stopala. Takav je slučaj i s 'Paklenim šundom' u kojem je glumica Uma Thurman utjelovila lik Mie Wallace, a prikazana je bosa s kamerom usredotočena na noge. Prvi put u filmu je prikazana u sceni u kojoj pleše nogama u glavnom fokusu snimke. Zbog čestih scena golih stopala čak se i Brad Pitt narugao njegovom fetišu.

Foto: Reuters/Telegram

Prije četiri godine na dodjeli nagrada glumac se zahvalio svim stopalima radi kojih je dobio nagradu, dodajući da je Tarantino izuo više glumica od sigurnosnog osoblja na aerodromima.

- Ozbiljno, Quentin je izuo više žena iz njihovih cipela nego TSA - rekao je Brad tada.

'Pakleni šund' film je vlastitog žanra

Osim 'foot' fetiša, filmovi Quentina Tarantina poznati su po odličnom soundtracku, a ovaj film iz 1994. ima jedan od najprepoznatljivijih soundtrackova uopće. Početna scena praćena je poznatim rifom gitare iz pjesme "Misirlou", a u filmu se još mogu čuti i "Jungle Boogie" od benda Kool and the Gang i "Let's Stay Together" Ala Greena. Ipak, najpoznatija pjesma u filmu sigurno je "You Never Can Tell", legendarnog Chucka Berryja na koju Mia i Vincent plešu u ikoničnoj sceni. Nakon 30 godina od prvog prikazivanja u zagrebačkoj Tvornici kulture The Quarantinos - Tarantino Tribute Band će poznatim soundtrackovima iz filmova oživjeti kultne scene Tarantinovih remek djela.

Foto: Henry Nicholls/REUTERS

Redatelju je baš taj film promijenio karijeru, a obilježio je devedesete godine. Film je drugi redateljev pothvat, a žanrovski ga se ne može smjestiti u određeni kalup. U jednom intervju Tarantino je rekao kako je spreman prijeći na nešto drugačije te kako ne želi završiti kao Don Siegel. Nije želio biti označen samo kao 'tip s oružjem'.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Osjećao se da može pobjeći od žanrovskih zamki pa se upravo ovaj ne može točno odrediti je li kriminalistički ili akcijski ili pak komedija.

- Pa, ideja u Pulp Fictionu bila je ideja preuzimanja - ne bih rekao "film noir", već pulp žanra koji je bio zastupljen u slučaju časopisa poput Black Mask gdje su ih pisali Raymond Chandler ili Dashiell Hammett. I tako sam pomislio da bi ideja u slučaju Pulp Fictiona, koja bi bila na neki način cool, bila uzeti tri odvojene priče i učiniti ih najstarijim pričama u knjizi - objasnio je Quentin svojedobno.

Foto: Profimedia

'Pulp Fiction' sastoji se od različitih segmenata ispričanih u nelinearnoj priči, predvođenih različitim likovima, čiji se putovi u nekom trenutku križaju. Naslov filma odnosi se na značenje pulp fiction-a časopisa popularnog sredinom 20. stoljeća i poznatog po slikovitom nasilju i žustrim dijalozima. Tiskani su na jeftinom papiru, a pozivao se na literaturu niske kvalitete. Časopisi Pulp sadržavali su širok izbor žanrovske fikcije, ponajviše misterije, fantastike, horora, znanstvene fantastike i vesterna, a ponekad se smatraju i preteča stripova.

Za ulogu Travoltu je pripremao bivši ovisnik

Film vlastitog žanra promijenio je karijeru na bolje i glumcu John Travolti, koji je utjelovio lik Vincenta Vege. Stoga je redatelju neizmjerno zahvalan.

- Za ulogu su bili zainteresirani ljudi mnogo zanimljiviji od mene. No, Quentin je stavio svoju karijeru na kocku i odbio napraviti film bez mene - priznao je svojedobno glumac.

Foto: Imdb

Za ulogu u "Paklenom šundu" Travolta je ponovno bio nominiran za nagradu Oscar za najboljeg glumca, ali mu je i taj izmakao za razliku od Zlatnog globusa koji je osvojio za najboljeg glumca u filmu "Uhvatite maloga". Odlazak Travoltinog lika u WC u 'Paklenom šundu' nagoviještao bi tragediju, a otišao je čak tri puta. No, jedna od kultnih scena je ona u kojoj Mia Wallace pleše po tankoj granici života i smrti nakon što se predozirala heroinom. Upravo njezino predoziranje, prethodio je "slavni" odlazak na WC.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Likovi u filmu, smješteni su u fiktivno podzemlje kriminala, nasilja i droge, u čijem je središtu bio Travoltin lik. Kako bi se i sam Travolta dobro pripremio za ulogu ovisnika, savjetovao se bivšim narkomanom, inače Tarantinovim prijateljem. Rekao mu je da se napije tekile i opusti u toploj kupki te kako je to najbliže osjećaju koji izaziva heroin. Glumac svoje istraživanje o učincima upitnih životnih izbora podijelio je sa svojom suprugom, koja mu se pridružila u hotelskoj hidromasažnoj kadi s "čašicama tekile poredanim od kraja do kraja".

Travolta je na svoju izvedbu ovisnika dobio izvrsne kritike, a čini se kako je njegovo iskustvo vruće kupke pripomoglo. Da nije pogriješio odabirom glumca, priznao je i sam Tarantino.

- John je uvijek bio jedan od mojih omiljenih glumaca. Pomalo me rastužilo što posao koji je radio u posljednjih pet godina nije odražavao glumačkog talenta - rekao je redatelj jednom prilikom.

Foto: Profimedia

S iglom nema šale

Gledajući Travoltu u 'Šundu' sa svojom dugom crnom kosom i crnim odijelom, pomislili biste da je uloga bila napisana upravo za njega. Nezaboravna scena je njegova mala plesna točka s Umom Thurman, gdje je pokazao kako nije izgubio svoje stare pokrete. Čini se kako je kroz lik Vincenta pokazao sav svoj potencijal i postao veliko ime na holivudskoj sceni. Jedna od najimpresivnijih scena u filmu svakako je ona kada Vincent Vega zabija iglu u prsa Mije Wallace. Takvo što nije baš jednostavno izvesti u pravom životu. Pretpostavljamo da bi se glumica podosta bunila na ideju da netko oštrim oruđem maše prema njenim prsima.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Stoga je Tarantino posegnuo za jednim od starijih trikova koji postoje - snimio je scenu unatrag, tj. snimljeno je kako Travolta 'izvlači' iglu iz Thurmaninih prsa te je potom taj dio filma pušten unatrag kako bi izgledalo da on iglu zabija. A sve to bez ikakvog kompjutera.

Za film poslužila je i Biblija

Film koji je redatelj isprva napisao u nekoliko bilježnica, nije proslavio samo Travoltu. Jedna od ključnih scena je ona Samuela L. Jacksona u kojoj jede hamburger, a kasnije se pojavio u gotovo svim Tarantinovim filmovima. Producent Richard Gladstein za Vanity Fair izjavio kako se glumac na audiciji pojavio s burgerom i krumpirićima.

Foto: Profimedia

- Činilo mi se kao da će lik izvući pištolj i sve nas poubijati - našalio se producent.

Foto: imdb

Na razočarenje mnogih, govor kojeg je Jackson imao u filmu je izmišljen. Inače, prepoznatljiv citat iz Biblije Ezekiel 25:17 bio je zamišljen kao dio filma 'From Dusk Till Dawn, no svoje mjesto nije našao u kasnijim nacrtima redatelja. Unatoč uvjerljivom nastupu Jacksona, citat nije posve biblijski. Većinu monologa je izmišljen, a samo posljednje dvije rečenice se stvarno pojavljuju u Starom zavjetu.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

- And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. And you will know My name is the Lord when I lay My vengeance upon thee.

Redatelj želi u mirovinu

Značajan poticaj karijeri film je dao i Bruceu Willisu. Quentin Tarantino je zamislio boksača Butcha kao mladolikog borca, s Mattom Dillonom u glavnoj ulozi. No nakon što je Dillon predugo razmišljao o ulozi, Tarantino je jednostavno napisao lik drugačije te ubacio Brucea Willisa u ulogu. Doduše, Willis je tako izgubio šansu da glumi Vincenta Vegu, no Travolta je taj dio posla odradio izvrsno.

Foto: Profimedia

Navodno Tarantino namjerava u mirovinu, a pomisao da više neće raditi skupa slomilo je Harveya Keitela, koji je u "Šundu" odigrao legendarnog Winstona "Vuka" Wolfea. Uloga nije mogla pripasti nikom drugom, a Tarantino ju je napisao isključivo za njega.

Foto: Profimedia

- Priča nije gotova jer ono što smo radili kad smo se upoznali ne može biti gotovo. Čak i ako više nikada ne budemo radili zajedno, uvijek ćemo raditi zajedno u mom umu i srcu - priznao je glumac za Insider.

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Iako je film star već 30 godina, sigurno će i za deset biti jednako popularan, a možda se dotad uspije prebrojiti i koliko puta se izreklo u filmu f*uck. Zasad brojka stoji na 265, a možda netko primijeti da nije tako.