Možete li je prepoznati? Bila je glavno lice na ekranima, a evo kako izgleda kad se tek probudi

Pjevačica i voditeljica Suzana Mančić (67) uvijek je dotjerana i sređena, a iz dana u dan dokazuje i pokazuje da su za nju godine samo broj. Jako vodi računa o svome izgledu, a u subotu je pokazala kako izgleda kada se tek probudi. Urnebesna fotografija nasmijala je njezine pratitelje.

- A kako ste vi spavali? - upitala je pratitelje uz urnebesnu fotografiju na kojoj ima rščupanu kosu i naočale za sunce.

- Kraljice, vrištala sam se od smijeha - napisala joj je jedna pratiteljica.

'Ovo je genijalno', 'Sjajno', pisali su joj drugi pratitelji uz emotikone smajlića koji plače od smijeha.

Mančić je jedna od rijetkih javnih ličnosti koja otvoreno govori o estetskim operacijama, a istaknula je da je među prvima u regiji išla na povećavanje grudi.

Zagreb: Suzana Mančić | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Kroz posljednjih 50 godina, snimila je desetak nosača zvuka, što samostalnih, što festivalskih. Velika podrška joj je bila majka Vera koja je preuzela i dio menadžerskog posla.

- Dogovarala je gaže, slala plakate na autobus, potpisivala autogram karte... Rano se umirovila i imala je slobodnog vremena. Kroz moju karijeru i život je vjerojatno proživjela neke stvari koje sama u mladosti nije smjela pokazati. Borila se za mene opasno. Rekla bi mi: 'Nećeš ići nastupati za mali honorar, ti vrijediš' - ispričala nam je ranije u velikom intervjuu.

Kada se u regiji spomene 'loto djevojka', većina pomisli upravo na Suzanu. Loto je vodila svega četiri godine, ali su i one bile dovoljne da ju obilježe za čitav život.

- Sebe sam doživljavala kao pjevačicu, umjetnicu. U to vrijeme sam mogla snimiti što hoću, ali sam i dalje bila 'loto djevojka'. Prestala sam, zasitila sam se. Ali, evo, i u ovim godinama kažu mi 'djevojka' pa je to laskavo (haha). Sad mi je drago, jer sam taj loto iznjedrila i bila simbol igara na sreću. To potvrđuje i poziv Hrvatske lutrije 2013. godine na njihov jubilej, iako nikad nisam ništa radila na njih. Onda sam s hrvatskim kolegom uživo radila izvlačenje brojeva i rekla sam im samo: 'Slikajte me da izgledam mršavo i mlado' (haha).

Foto: Antonio Ahel