Suzana Mančić o 'pomlađivanju' vagine: 'Bila sam dvaput. Svaka žena bi trebala činiti to za sebe'

Legendarna loto djevojka Suzana Mančić je prije devet godina zaintrigirala regiju s ''pomlađivanjem'' vagine. Bivša manekenka je tad u 58. godini krenula na orošavanje vagine, a sad nam je otkrila da li i u 67. ide na takve tretmane intimnih dijelova tijela.

Zagreb: Suzana Mančić | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Bila sam dvaput. Ljudima je to bila strašno smiješno, ali to su sasvim normalne i zdrave stvari, koje bi svaka žena trebala činiti. Nažalost, bila sam samo dvaput, ali dobro je otići jedanput u dva mjeseca - rekla nam je Mančić.

Orošavanje vagine ili popularno pomlađivanje vagine, kako nam priča Suzana, tretman je kojim se vagina ispire mineralnom vodom. Najviše pomaže oko suhoće, koja nakon određenih godina muči brojne žene.

Foto: Suzana Mančić/Instagram

- To su radile naše mama i bake. To nije ništa novo. Nema veze s estetskim operacijama. Vi odete u toplice i pijete ljekovitu vodu, potom s mineralnom vodom ispirete intimne organe. To se čini u luksuznim uvjetima - govori nam Mančić, koja redovito ide na estetske zahvate. Tako je botoksirala lice, zategnula kapke, ugradila silikonske implantate...

Seks simbol bivše države je 2015. za srpske medije izjavila kako je bila zadovoljna seksom nakon orošavanja vagine. Suzana već 24 godine ljubi grčkog biznismena Simeona Ockomosa.

- Mom Simi je to dobro, zadovoljan je našim seksom poslije mog tretmana. Fantastično nam je tada u krevetu. To je normalan proces i tu nema nikakve mudrosti - kazala je ranije.

Beograd: Prvo pojavljivanje Suzane Mančić nakon operacije očnih kapaka | Foto: Antonio Ahel

Par se vjenčao 2018. godine.

- Simeon tjera svoje, ja mudro šutim i smješkam se, a onda ja tjeram svoje. To je život. On razumije moj posao, kao i ja njegov. Pratim ga na službena putovanja i večere. Ja učinim napor sa svoje strane, a onda on sa svoje. Jedna simbioza - rekla nam je nedavno Mančić.

Inače, Mančić mnogi pamte kao 'loto djevojku' i po naslovnici poznatog magazina. Za Playboy se skinula u 49. godini te nam je otkrila zbog koje je rečenice pristala to učiniti za srpsko izdanje te zašto je odbila hrvatsko izdanje.

- To je bila prva ponuda i mogla sam dobiti dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imala sam i dvoje djece. Međutim, kasnije se otvorio srpski Playboy i urednica je bila Duška Jovanić. Ona je znala kako će me 'kupiti'. Rekla mi je: 'Samo posebne žene pomiču granice, samo one pametne i hrabre'. Tu sam se ja pronašla - rekla je Suzana za 24sata.