I ONI SU GLUMCI

Možete li prepoznati čiji je ovo sin? Gledamo ga uz Sydney u Euforiji, a roditelji su mu slavni

Foto: Profimedia.hr

Odrastao je daleko od Hollywooda, između New Yorka i Westchestera. Studirao je psihologiju na sveučilištu Brown. Na studiju se zanimao za neuroznanost, ali i za filmske projekte

Homer James Jigme Gere (26) igra Dylana Reida u novoj sezoni popularne serije 'Euforija', a dolazi iz glumačke obitelji. S obzirom na to da pokušava izgraditi vlastito ime, rijetki znaju tko su mu roditelji.

Rođen je u veljači 2000. godine, u braku Richarda Gerea i glumice i manekenke Carey Lowell, poznate po ulozi pomoćnice tužitelja u seriji 'Zakon i red', ali i kao jedne od Bondovih djevojaka. Ime je dobio po djedovima - Homer po očevu, a James po majčinu ocu. Srednje ime Jigme dolazi iz tibetanskog i znači 'neustrašiv', što se uklapa u Gereovu dugogodišnju privrženost budizmu.

Los Angeles Premiere Of HBO's 'Euphoria' Season 3
Foto: Profimedia.hr

Odrastao je daleko od Hollywooda, između New Yorka i Westchestera. Studirao je psihologiju na sveučilištu Brown. Na studiju se zanimao za neuroznanost, ali i za filmske projekte. Inače, Gere je pažljivo birao svoje projekte, kako bi što više vremena mogao biti sa sinom dok je odrastao.

- O projektima uglavnom odlučujem sam, ali jako pazim da ne budem dugo odvojen od Homera. Ako bih morao biti odsutan dulje vrijeme, razgovaram s njim o tome i, ako mu to teško pada, ne prihvaćam projekt. Obitelj mi je važnija od svega - rekao je svojedobno Gere.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Oh Canada" in competition - Red Carpet
Foto: Sarah Meyssonnier

Danas Homer gradi sam svoju karijeru. Očevo iskustvo sa slavom mu je od iznimne važnosti, a kaže kako mu na tom polju tata udijeli i savjete.

- Nije stvar toliko u samom poslu, nego u tome kako se nositi sa svime i ostati prizemljen - rekao je.

Osim u 'Euforiji', igrat će i u nadolazećoj seriji 'The Shards' Ryana Murphyja, snimljenoj prema horor romanu Breta Eastona Ellisa iz 2023. godine. 

Zbogom, Danijela Car. Ovako su se na zagrebačkom Mirogoju oprostili od cijenjene dizajnerice
ZAGREB U SUZAMA

Zbogom, Danijela Car. Ovako su se na zagrebačkom Mirogoju oprostili od cijenjene dizajnerice

Obitelj, prijatelji i kolege oprostili su se u srijedu na zagrebačkom Mirogoju od osnivačice brenda Linea Exclusive. Danijela Car s više od 40 godina iskustva gradila je kultno ime, a njena filozofija temeljila se na ljubavi prema poslu i predanosti. Svoju je strast prema modi naslijedila od majke, a talent za kreiranje pokazivala je od najranije dobi.
Milojko je od nje bio stariji 53 godine, a na kraju su se razveli: Milijana sad opet ljubi starijeg
EVO KAKO SAD IZGLEDA

Milojko je od nje bio stariji 53 godine, a na kraju su se razveli: Milijana sad opet ljubi starijeg

Milijana Bogdanović i Milojko Božić bili su jedan od najkontroverznijih parova u regiji prije nekoliko godina. Javnost ih je upoznala u reality showu 'Parovi', ali njihova ljubav nije potrajala. Sada Milijana ima novu ljubav
Maja Šuput podijelila je detalje razvoda s Nenadom Tatarinovim koje je tajila mjesecima...
BEZ ZADRŠKE

Maja Šuput podijelila je detalje razvoda s Nenadom Tatarinovim koje je tajila mjesecima...

Pjevačica je bila prva gošća u novom podcastu 'Nema labavo by IN magazin', u kojem je otkrila pojedinosti iz privatnog života

