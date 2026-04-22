Možete li prepoznati čiji je ovo sin? Gledamo ga uz Sydney u Euforiji, a roditelji su mu slavni

Homer James Jigme Gere (26) igra Dylana Reida u novoj sezoni popularne serije 'Euforija', a dolazi iz glumačke obitelji. S obzirom na to da pokušava izgraditi vlastito ime, rijetki znaju tko su mu roditelji.

Rođen je u veljači 2000. godine, u braku Richarda Gerea i glumice i manekenke Carey Lowell, poznate po ulozi pomoćnice tužitelja u seriji 'Zakon i red', ali i kao jedne od Bondovih djevojaka. Ime je dobio po djedovima - Homer po očevu, a James po majčinu ocu. Srednje ime Jigme dolazi iz tibetanskog i znači 'neustrašiv', što se uklapa u Gereovu dugogodišnju privrženost budizmu.

Odrastao je daleko od Hollywooda, između New Yorka i Westchestera. Studirao je psihologiju na sveučilištu Brown. Na studiju se zanimao za neuroznanost, ali i za filmske projekte. Inače, Gere je pažljivo birao svoje projekte, kako bi što više vremena mogao biti sa sinom dok je odrastao.

- O projektima uglavnom odlučujem sam, ali jako pazim da ne budem dugo odvojen od Homera. Ako bih morao biti odsutan dulje vrijeme, razgovaram s njim o tome i, ako mu to teško pada, ne prihvaćam projekt. Obitelj mi je važnija od svega - rekao je svojedobno Gere.

Danas Homer gradi sam svoju karijeru. Očevo iskustvo sa slavom mu je od iznimne važnosti, a kaže kako mu na tom polju tata udijeli i savjete.

- Nije stvar toliko u samom poslu, nego u tome kako se nositi sa svime i ostati prizemljen - rekao je.

Osim u 'Euforiji', igrat će i u nadolazećoj seriji 'The Shards' Ryana Murphyja, snimljenoj prema horor romanu Breta Eastona Ellisa iz 2023. godine.