Mračna strana života Keanua Reevesa: Iza svjetske slave su gubici o kojima rijetko govori

Keanu Reeves rođen je 2. rujna 1964. godine u Bejrutu u Libanonu. Njegov otac imao je havajske i kineske korijene, dok je njegova majka radila u svijetu zabave, najprije kao izvođačica, a poslije kao kostimografkinja. Njegovo neobično ime potječe s Havaja i često se prevodi kao "hladan povjetarac iznad planina". Nakon što su mu se roditelji razišli, Reeves je s majkom i sestrom živio u New Yorku, a potom se obitelj preselila u Toronto. Upravo je Kanada postala mjesto njegova odrastanja i prvih ozbiljnijih životnih interesa. Kao mladić bio je posebno zaljubljen u hokej i neko je vrijeme upravo u tom sportu vidio mogući životni put. Ipak, s vremenom ga je sve više privlačila gluma.

Reeves je počeo dobivati televizijske uloge, a sredinom osamdesetih godina krenuo je graditi i filmsku karijeru. Među njegovim ranim projektima bili su "Youngblood" iz 1986., u kojem su nastupili Rob Lowe i Patrick Swayze, te drama "River's Edge", koja mu je donijela značajniju pozornost filmske publike i kritike. Uslijedile su nove uloge, među kojima se ističe povijesna drama "Dangerous Liaisons" iz 1988. godine s Glenn Close i Johnom Malkovichem. Ipak, film koji je Reevesa krajem osamdesetih pretvorio u prepoznatljivo lice bio je "Bill & Ted's Excellent Adventure". Zajedno s Alexom Winterom glumio je jednog od dvojice srednjoškolaca koji putuju kroz vrijeme i upadaju u niz komičnih pustolovina. Film je stekao kultni status, dobio animiranu televizijsku adaptaciju i nastavak "Bill & Ted's Bogus Journey".

Reeves se, međutim, nije želio ograničiti na komediju. Tijekom devedesetih prihvaćao je izrazito različite uloge i postupno pokazivao da ga zanimaju i nezavisni filmovi i veliki holivudski spektakli.

Od nezavisnih drama do akcijske zvijezde

Godine 1991. nastupio je u filmu "My Own Private Idaho" redatelja Gusa Van Santa, zajedno s Riverom Phoenixom. Film o dvojici mladih ljudi koji žive na društvenoj margini postao je jedan od važnijih nezavisnih američkih filmova tog razdoblja. Iste godine Reeves je krenuo u potpuno drukčijem smjeru s akcijskim filmom "Point Break". U njemu je utjelovio mladog agenta FBI-ja koji se infiltrira među surfere povezane s nizom pljački banaka. Film je tijekom godina stekao kultni status i pomogao Reevesu da se etablira kao akcijski glumac.

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Godinu poslije pojavio se kao Jonathan Harker u raskošnoj adaptaciji "Drakule" Brama Stokera u režiji Francisa Forda Coppole. Jedan od najvećih uspjeha njegove dotadašnje karijere stigao je 1994. godine. U akcijskom hitu "Speed" Reeves je, zajedno sa Sandrom Bullock, postao dio jednostavne, ali iznimno učinkovite filmske priče o autobusu koji ne smije usporiti. Film je postigao velik komercijalni uspjeh i dodatno učvrstio Reevesov status holivudske zvijezde.

Sljedećih godina nastavio je izmjenjivati žanrove. Nastupio je u romantičnoj drami "A Walk in the Clouds" iz 1995. te u nadnaravnom trileru "The Devil's Advocate" iz 1997., u kojem su mu partneri bili Al Pacino i Charlize Theron.

"Matrix" i uloga koja je obilježila karijeru

Krajem desetljeća Reeves je dobio ulogu koja ga je trajno povezala s poviješću znanstvenofantastičnog filma. Godine 1999. pojavio se kao Neo u filmu "The Matrix".

Priča o čovječanstvu zarobljenom unutar simulirane stvarnosti spojila je znanstvenu fantastiku, filozofske ideje, akcijski film i inovativne vizualne efekte. Reevesov Neo postao je jedan od najpoznatijih filmskih junaka s prijelaza stoljeća, a "Matrix" je ostvario golem međunarodni uspjeh i snažno utjecao na akcijski i znanstvenofantastični film.

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Nakon prvog filma uslijedili su "The Matrix Reloaded" i "The Matrix Revolutions", oba objavljena 2003. godine. Reeves se mnogo godina poslije ponovno vratio ulozi Nea u četvrtom filmu franšize, "The Matrix Resurrections".

Unatoč uspjehu "Matrixa", nije se posvetio isključivo velikim akcijskim projektima. U filmu "The Gift" iz 2000. odigrao je mračniju ulogu, dok se u romantičnoj komediji "Something's Gotta Give" iz 2003. pojavio uz Diane Keaton i Jacka Nicholsona.

Godine 2005. utjelovio je Johna Constantineа u filmu "Constantine", ekranizaciji stripa o čovjeku koji se suočava s demonima i nadnaravnim silama. Tri godine poslije vratio se znanstvenoj fantastici u remakeu klasika "The Day the Earth Stood Still", zajedno s Jennifer Connelly i Jadenom Smithom.

Redateljski debi i rađanje Johna Wicka

Nakon desetljeća provedenih pred kamerama Reeves je 2013. godine napravio novi profesionalni iskorak. Filmom "Man of Tai Chi" debitirao je kao redatelj, istodobno nastavljajući svoj dugogodišnji interes za borilačke vještine.

Iste godine pojavio se u velikom akcijskom spektaklu "47 Ronin". Film nije ostvario očekivani uspjeh, ali samo godinu dana poslije stigla je uloga koja će Reevesovu karijeru ponovno podići na svjetsku razinu.

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"John Wick" iz 2014. predstavio ga je kao nekadašnjeg profesionalnog ubojicu koji se vraća nasilnom životu koji je pokušao ostaviti iza sebe. Precizno koreografirane akcijske scene, specifična mitologija kriminalnog podzemlja i Reevesova suzdržana interpretacija glavnog lika pretvorili su film u neočekivani hit. Uspjeh je doveo do nastavaka i razvoja velike akcijske franšize, a John Wick postao je, uz Nea, vjerojatno najpoznatiji lik Reevesove karijere.

Njegova popularnost dodatno je porasla tijekom druge polovice 2010-ih. Ponovno je glumio s Winonom Ryder u romantičnoj komediji "Destination Wedding", pojavio se u filmu "Replicas" te ostvario zapaženu humorističnu epizodu u Netflixovu filmu "Always Be My Maybe". Posudio je i glas Dukeu Caboomu u animiranom hitu "Toy Story 4".

Osobne tragedije daleko od filmskog platna

Iza uspješne karijere Reeves je proživio i iznimno teška razdoblja. Njegova tadašnja partnerica Jennifer Syme 1999. godine rodila je njihovu kćer Avu Archer Syme-Reeves, koja je bila mrtvorođena. Gubitak djeteta snažno je pogodio par, a njihov se odnos poslije raspao.

Dvije godine poslije dogodila se nova tragedija. Jennifer Syme poginula je u prometnoj nesreći u Los Angelesu. Imala je samo 28 godina.

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Reeves je tijekom godina uglavnom nastojao svoj privatni život držati podalje od intenzivne medijske pozornosti, zbog čega je javnosti često bio zanimljiv upravo kontrast između njegova statusa velike filmske zvijezde i relativno povučenog ponašanja izvan filmskog seta.

Posljednjih godina ljubi Alexandru Grant, a par je izrazito diskretan što se njihove veze tiče. Upoznali su se 10 godina prije nego što su medijima potvrdili da su zajedno.

Glazba, motocikli i život izvan Hollywooda

Gluma nije jedino područje Reevesova umjetničkog interesa. Od početka devedesetih je jedan od članova alternativnog rock sastava Dogstar, u kojem svira bas-gitaru, a s kojom je prije nekoliko godina bio i pred zagrebačkom publikom.

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Velika strast su mu i motocikli. Njegovo poznanstvo s dizajnerom i konstruktorom Gardom Hollingerom preraslo je u poslovnu suradnju te su osnovali tvrtku ARCH Motorcycle, usmjerenu na proizvodnju ekskluzivnih motocikala.

Reeves je tijekom godina privlačio pozornost i svojim humanitarnim djelovanjem. U javnosti se govorilo o njegovoj pomoći sestri tijekom njezine borbe s leukemijom, kao i o potpori organizacijama i inicijativama povezanima s borbom protiv raka i drugim humanitarnim ciljevima.