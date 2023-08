Mrle iz Leta 3 je zbog ljetnih vrućina skratio kosu i pohvalio frizerku: Šiša me jedna Višnja...

Mrle se još ne odmara. Iako je objavio fotografiju na kojoj sjedi na plaži i jede pržene kozice, rekao nam je što zapravo radi.

- U Belom sam, na otoku Cresu. Napisao sam osam priča za djecu, pa se tu družim s Lanom Letović Perčin koja će ilustrirati cijelu slikovnicu. Ona je inače jedna od autorica kostima koje smo nosili na Eurosongu - kaže frontmen benda Let 3.

Prije nekoliko dana objavljena je još jedna pjesma za novi album na kojem će biti obrade njihovih starih hitova. Pjesmu “Profesor Jakov” otpjevali su Alen Vitasović i ženski ansambl Harmonija disonance koji su nastupili na ovogodišnjoj Dori.

- Bila je to jedna od najboljih suradnji u povijesti čovječanstva, spoj Istre, Dinare u profesorskoj atmosferi učeći svjetske jezike - opisao je slikovito riječki glazbenik, a Vitasović nije krio koliko je počašćen što su ga Riječani pozvali da snime 'Profesora Jakova'.

- Mi smo to snimili prošle godine. Bila mi je velika čast kad su me pozvali i rekli da pjevamo 'Profesora Jakova', jer meni je to jako draga pjesma. Letovci su dobri ljudi i prijatelji. Izuzetno sam ponosan i zadovoljan zbog te suradnje. Lani smo pjevali tu pjesmu na njihovom velikom koncertu u Zagrebu - rekao nam je.

Na pitanje zašto su izdali Ploče, s obzirom na to da im je tamo otkazan još jedan nastup, ali ovaj put zbog lošeg vremena, Mrle kaže da je to zato što ploče imaju dobar zvuk.

- Pravi uživaoci u glazbi slušaju ploče. Imaju lijepe velike slike i od svih postojećih medija, ploče Ploče imaju najkvalitetniji zvuk - odgovorio je Mrle u svom stilu. Zbog ljetnih vrućina skratio je kosu i pohvalio frizerku.

- Šiša me jedna Višnja - rekao je.