Legendarni Jovanotti nastupio u prepunoj pulskoj Areni

Poznati talijanski pjevač Jovanotti, rođen kao Lorenzo Cherubini, nastupio je u petak navečer u prepunoj pulskoj Areni u sklopu u sklopu turneje povodom nadolazećeg studijskog albuma čiji je izlazak najavljen za 20. studenoga ove godine.

Jedan od najutjecajnijih talijanskih kantautora i najprepoznatljivijih glazbenih inovatora svoj je dugo očekivani samostalni nastup u Hrvatskoj održao u pulskom amfiteatru, a čarobni ambijent pulske Arene ujedno je bio i jedini Jovanottijev nastup u regiji, što ga činio posebno atraktivnim za publiku iz Hrvatske, Slovenije, Italije i šireg susjedstva.

U više od tri desetljeća karijere, Jovanotti je razvijao vlastiti umjetnički identitet koji nadilazi jasno definirane žanrovske granice - početkom osamdesetih započeo je tako svoj glazbeni put kao DJ, no ubrzo postaje autor koji prirodno spaja pop, hip-hop, funk, elektroniku, world music i rock.

Foto: promo

Taj iskorak potvrdili su i njegovi ključni albumi - "Lorenzo", 1994. godine kao prvi pokazatelj šireg pop izričaja, "Buon Sangue" (2005.) obilježen novim, suvremenim zvukom, "Ora" (2011.) s kojim donosi elektronski zaokret te "Lorenzo 2015 CC" kao jedno od njegovih najkompletnijih i najzrelijih izdanja.

Uz takvu glazbenu širinu došli su i hitovi - "A te", "L'Estate Addosso", "Penso Positivo", "Ragazza Magica" i "Chiaro di Luna" i samo su neke od skladbi koje obilježavaju talijansku pop kulturu, ali i uživaju status međunarodnih singlova prepoznatih među širokom publikom.

Jovanottijev utjecaj vidljiv je u načinu na koji je redefinirao talijansku mainstream scenu - otvorio je prostor za slobodnije kombiniranje žanrova, približio globalne trendove lokalnoj publici i postao referentna točka za nove generacije glazbenika.

Jovanotti je izvođač koji prelazi jezične i kulturološke granice, a njegov spoj popa, elektronike i jakog koncertnog identiteta već desetljećima pozitivno odjekuje i izvan granica talijanskog tržišta.

Podsjetimo, sutra će se u Areni Pula održati još jedan veliki koncert. John Legend, jedan od najcjenjenijih i najnagrađivanijih svjetskih glazbenika današnjice, 4. srpnja prvi put stiže u Hrvatsku gdje će u jedinstvenom ambijentu Arene Pula održati ekskluzivni koncert 'An Evening with John Legend - A Night of Songs & Stories'.