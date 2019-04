Mrle: Volim roštilj, ali nema mi do janjetine i mladog luka...

Stižu nam lijepi dani, a s njima i 'Zagreb Chill&Grill festival', koji će biti na Bundeku od 27. travnja do 1. svibnja. Posjetitelji će uživati u sjajnoj glazbi, odličnoj hrani i savršenoj atmosferi...

Jedan od bendova koji će zabavljati posjetitelje je i Let 3 i to u subotu 28. travnja, a Damir Martinović (57), zvani Mrle, otkrio nam je koje je najluđe jelo koje je probao s roštilja.

- Šokirala su me janjeća crijeva punjena mozgom, ali nisu bila loša, iako je bilo boljih jela - objasnio je Mrle. Ovo nadasve egzotično jelo probao je prije mnogo godina u Venezueli, gdje su ih dočekali Hrvati te ih vodili po najskupljim i najboljim restoranima u toj zemlji.

- Tamo imaju roštilje koji izgledaju kao krematorij, dočekali su nas golemi pladnjevi puni mesa, odnosno ‘veselog’ mesa, kako ga oni zovu - rekao je Damir.

Pojam 'veselo' meso naglašava kako su krave i svinje uzgojene na livadama, stoga je njihovo meso mahom kvalitetnije, u što se uvjerio i Mrle.

- Svaka čast roštilju, ali ja sam ipak čovjek od janjetine. Nema mi do mladog luka i finog janjca sa žara - izjavio je Mrle. Što se tiče njegovih gastronomskih sposobnosti, očigledno je kako je u tom polju iskusan, ali i u kuhinji je majstor svojih zanata.

- Ako mi ikad dosadi glazba ili to više neću moći raditi, vjerujte mi da će me bilo koji restoran u Hrvatskoj moći zaposliti kao chefa - komentirao je Damir te se pohvalio kako on, doslovno i figurativno, sve dobro kuha.

Natuknuo je Mrle i kako će možda na Bundeku, osim nastupa na 'Zagreb Chill&Grill festivalu', pokazati i svoje vrhunske kulinarske vještine na roštilju.

