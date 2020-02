Mučna prošlost slavnih: Život u kultu, silovanja i rane ovisnosti

Keanu Reeves (55)

Tuga mijenja svoj oblik, ali nikada ne prestaje, rekao je jednom Keanu Reeves osvrnuvši se na sve tragedije koje je doživio. Glumac se rodio u Beirutu gdje su se njegovi roditelji, dizajnerica kostima Patricia Taylor (76) i geolog Samul Nowlin Reeves upoznali. Reevesa je otac napustio kada je imao tri godine.

- Bio sam na odmoru s njime kao 13. godišnjak i otada se nismo vidjeli. Na naš posljednji dan, koji smo proveli skupa, sjedili smo na verandi i gledali u mračno nebo. Gotovo ništa nije rekao, a sljedećeg dana je mene i sestru odvezao na aerodrom. Nakon toga nam se nije javljao 10 godina. Nije bilo poziva, pisama, ničega - ispričao je glumac koji se često selio po cijelom svijetu s majkom i različitim očusima. Pokušao ga je naći preko policije i bolnica, ali to nije dalo nikakve rezultate.

- Kao da ga je Zemlja progutala. Jednostavno je nestao - istaknuo je Reeves. Dodao je kako se njegov otac pojavio 10 godina kasnije, no tada više nisu imali nikakvog kontakta. U srpnju 1994. saznao je kako je bio u zatvoru. Dobio je kaznu od 10 godina jer je na havajskom aerodromu prodavao kokain. Kao tinejdžer je mislio da bi mu bilo lakše da ima pokraj sebe biološkog oca, no kasnije je jedan od majčinih dečki popunio tu 'prazninu'. Riječ je o kazališnom i televizijskom redatelju Paulu Aaronu kojem je počeo pomagati na setu i tako je ušao u svijet glume. Reeves je često mijenjao škole, a borio se i s disleksijom kao i njegova sestra Kim (51), no tvrdi da je bio dobar učenik, iako ne baš najbolji. Glumac je počeo igrati u kazalištu s 15 godina dok je 1986. ostvario prvu ulogu u filmu 'Youngblood'.

Reeves je pojavivši se u drami 'I Love You to Death' upoznao kolegu Rivera Phoenixa i postali su bliski prijatelji. Jako ga je pogodilo kada je Phoenix preminuo u Los Angelesu u listopadu 1993. zbog kombinacije različitih lijekova. Imao je samo 23 godine.

- Jedino što mogu reći je da se nikad prije nisam osjećao tako nešto kao kad je umro. Bilo je to nešto iznad tuge. Ne znam što je to bilo, plakao sam i plakao satima. River je bio izvanredan umjetnik i rijetko ljudsko biće. Nedostaje mi svakog dana - komentirao je Reeves smrt prijatelja.

U glumčevom životu su se nastavile nizati tragedije. Njegova djevojka, glumica Jennifer Syme u osmom mjesecu trudnoće 2000. je rodila mrtvorođenče. Nazvali su ju Ava, a zatim pokopali. Tuga je uništila njihovu vezu i nekoliko tjedana kasnije su prekinuli.

Ostali su bliski prijatelji i često su se viđali, a dan nakon njihovog susreta, u travnju 2001. Jennifer se autom zabila u red parkiranih vozila u Los Angelesu, izletjela van na cestu i na mjestu poginula. Nije imala svezan pojas te je navodno bila pod utjecajem raznih lijekova. Glumičina majka je rekla da je nekoliko dana prije smrti tražila odgovarajuću terapiju za bol u leđima i depresiju. Reevesa nije krio da ga je ta tragedija psihički uništila kao i smrt djeteta te prijatelja.

- Jako, jako mi je teško nositi se s njezinom smrću. Kad ljudi koje voliš odu, ostaješ sam. Nedostaje mi biti dio njihovih života i da su oni u mome. Nedostaju mi sve sjajne stvari s njima koje se neće zbiti bez njih. Jedino se mogu nadati da će se s godinama ta tuga nekako transformirati - objasnio je. Dodao je kako ne želi 'pobjeći' od života jer je shvatio njegovu ljepotu. Nije imao sreće u ljubavi, a tvrdi kako se trudi ne biti previše sam te da bi se volio pronaći 'savršenu' ženu za sebe.

- Prvo se moram 'popeti na planinu', pa će tek onda doći to na red. Dajte mi malo vremena -zaključio je Reeves, koji je najpoznatiji po filmu 'The Matrix'.

Rose McGowan (46)

Kada se glumica Rose McGowan (46) rodila, njezini roditelji su već bili članovi kulta u Italiji poznatog pod imenom 'Božja djeca' koji je prakticirao slobodnu ljubav i pripremao se za drugi 'dolazak' Isusa. Roseina obitelj je konačno napustila kult kada je počeo prakticirati seks između djece i odraslih.

- Već sam u ranoj dobi pomislila da su njihova vjerovanja apsurdna - istaknula je glumica. Dodala je kako su njezini roditelji bili 'strastveni' prema Isusu i živjeli su u komuni. Nisu smjeli komunicirati sa rođacima ili bilo kime izvan kulta, nije bilo televizije niti novina.

- Držali su nas u 'mraku' kako bi poštovali pravila. Nije to bilo neko bogato okruženje - objasnila je McGowan. Iako vjeruje u Boga, nije joj se svidjela filozofija koju je sekta propovijedala prema ženama, a jedanput je iz bijesa zapalila mnoštvo Biblija. Kaže da je u ranoj dobi vidjela kako se muškarci odnose prema nježnijem spolu i odlučila je da ne želi biti poput njih.

- Služile su samo za seks i slali su ih u barove da 'regrutiraju' još ljudi. Nazivali su to 'flertovsko pecanje' - prisjetila se glumica. Srećom, njezini roditelji su se odlučili na odlazak iz kulta kada je počeo zagovarati seks odraslih i djece.

- Nisu me zlostavljali jer je moj tata bio dovoljno snažan da shvati kako je ta hippie ljubav otišla predaleko - zaključila je McGowan.

Samuel L. Jackson (71)

Glumac Samuel L. Jackson držao je oca američkog ministra i poznatog aktivista Martina Luthera Kinga Jr. kao taoca tijekom prosvjeda. Jacksona su 1969. izbacili sa Sveučilišta Morehouse jer je sa ostalim studentima zatvorio članove odbora u dvodnevnom protest zbog nastavnog plana i upravljanja. Među profesorima koje su zatočili je bio Martin Luther King Sr., otac poznatog aktivista.

Jackson se s kolegama pokušavao izboriti za više tamnoputih profesora u upravi sveučilišta i uspjeli su provesti svoj cilj. No glumca su svejedno izbacili sa studija te se kasnije pridružio i pokretu Crna moć.

- Bio sam dio radikalne frakcije. Napokon sam se osjećao kao da imam glas i da sam netko. Mogao sam napraviti promjenu - rekao je jednom Amerikanac. Tada se pripremao i za oružanu borbu te kupovao oružje. No onda ga je mama odlučila 'pospremiti' u avion za Los Angeles.

- Došao je FBI u našu kuću i rekli su da ću biti mrtav unutar godine dana ako ne odem iz Atlante. Mama je poludjela - prisjetio se Jackson koji je od 1980. u braku s glumicom LaTanyom Richardson (70) i imaju kćer Zoe (38).

Robert Downey Jr. (54)

Glumac Robert Downey Jr. bivši je ovisnik o drogi, a sa samo šest godina je probao marihuanu kada mu ju dao njegov otac, filmski redatelj Robert Downey Sr. (83). On tvrdi da mu je dodao joint iz šale dok je njegov sin pijuckao bijelo vino.

- Rekao sam mu da treba probati to umjesto alkohola i pružio mu. Odjednom sam znao da sam napravio strašnu, glupu grešku dajući malom djetetu travu da bi bilo smiješno - istaknuo je redatelj čiji je sin napustio srednju školu da bi se bavio glumom. On je zapravo i to uzrokovao davši mu prvu ulogu sa samo pet godina, a kao i njegov sin borio se s ovisnošću o drogi.

- Počeo sam se drogirati kako bi se emocionalno zbližio s ocem. Uskoro sam bio pijan svake večeri i obavljao tisuće poziva u potrazi za drogom - prisjetio je Downey Jr. Glumac se oženio 1992. kolegicom Deborah Falconer (54) i dobili su sina Indija (26). Njihov brak su uništile njegove zatvorske kazne i uzimanje kokaina.

Policija ga je jednom uhitila jer se skinuo gol i halucinirao pokraj automobila koji je se nalazio uz cestu. Drugi put su ga 'pokupili' u uličici u Los Angelesu iza hotela gdje je ležao u fetalnom položaju među štakorima.

- Uzimanje droge je poput stavljanja puške u usta s prstom na okidaču, a ja volim okus metala pištolja - rekao je glumac sutkinji. Kaže da su mu se dogodile strašne stvari u zatvoru i ne želi otkriti najgoru. Prošao je nekoliko liječenja da bi konačno pobijedio svoju ovisnost, no najzaslužnija je njegova sadašnja supruga, producentica Susan Downey (46) s kojom je u braku od 2005.

Rekla mi je da se nikada neće udati za mene ako se ne ostavim droga zauvijek - ispričao je Downey Jr. koji sa suprugom ima sina Extona Eliasa (8) i kćer Avri Roel (5).

Madonna (61)

Kratko nakon što se pjevačica Madonna preselila u New York kasnih sedamdesetih, naizgled ljubazni muškarac joj je dopustio da dođe u njegov stan kako bi telefonirala, a onda ju je silovao.

- Uzeo je nož, držao ga na mojim leđima i prisilio me da odem s njime na krov zgrade. Tamo me je silovao - ispričala je pjevačica kako je izgledala njezina prva godina u novom gradu. Nakon toga su joj tri puta provalili u stan i nije joj bilo jasno zašto.

- Nisam imala ništa vrijedno nakon što su mi ukrali radio - istaknula je Madonna koja se preselila kako bi 'ganjala' plesnu karijeru. Da bi platila stanarinu, pozirala je gola na satovima umjetnosti i kaže da je buljila u ljude koji su zurili u nju.

- Htjela sam da me dožive više od neke forme koju moraju zabilježiti svojom olovkom i drvenim ugljenom - objasnila je pjevačica koja tvrdi da je bojala nasmrt nekih dijelova New Yorka i samo pokušavala preživjeti. Madonna s bivšim mužem, redateljem Guyom Ritchiejem (51) ima kćer Lourdes (23) i sina Rocca (19), a zajedno su posvojili i Davida (14). Sama je posvojila Mercy James (14) te blizanke Estere i Stellu (7).

Pamela Anderson (52)

Nisam imala lako djetinjstvo. Dadilja me zlostavljala od šeste do 10. godine, rekla je jednom prilikom glumica Pamela Anderson (52), koja se proslavila ulogom u seriji 'Baywatch'. Progovorila je o traumama 2014. na filmskom festivalu u Cannesu pokrenuvši pod svojim imenom fondaciju koja se bori za ljudska prava, prava životinja i okoliš. Kada je imala 12 godina, otišla je u kuću prijateljičinog dečka, ali ona je bila zauzeta. Stariji brat njezinog dečka joj je predložio da ju nauči igru Trik-trak, a uskoro joj je počeo masirati leđa te ju je silovao.

- To je bilo moje prvo heteroseksualno iskustvo. Imao je 25 godina - istaknula je Anderson. No traume su se nastavile i njezin dečko iz osnovne škole ju je silovao sa prijateljima iz bande jer je, kako kaže, mislio da bi to bilo zabavno.

- Ne moram ni reći da mi je nakon toga bilo teško vjerovati ljudima i kako sam htjela nestati s lica Zemlje - rekla je Anderson čiji je tata bio alkoholičar i često ga nije bilo doma, a ona i njezina majka, koja je radila dva posla, su se brinule i patile. Kaže da je njena mama često plakala zbog toga i nije joj mogla reći za zlostavljanje i silovanja.

- Nisam joj mogla dati još uznemirujućih informacija i slomiti joj srce koje je ionako već bilo slabo - istaknula je Anderson. Glumica je našla volju za životom kroz prirodu, ne Hollywood i tvrdi da ju je povezanost sa životinjama spasila. Zato se trudi štititi ih te je veoma aktivni borac za njihova prava. Glumica ima sinove Brandona (23) i Dylana (22) iz braka s glazbenikom Tommyjem Leeom (57), a trenutačno je u vezi sa francuskim nogometašem Adilom Ramijem (34) zbog kojeg se preselila u Marseille.

Oprah Winfrey (66)

Iako voditeljica Oprah Winfrey sada ima bogatstvo vrijedno oko 12 milijardi i uživa po mnogima u životu iz snova, prošla je 'pakao' do toga. Winfrey je živjela na farmi u Mississippiju s bakom Hattie Mae Lee jer je njezina majka Vernita Lee, koju je rodila s 18 godina otišla naći siguran posao u Milwaukeeu. Planirala je kćer dovesti k sebi čim se zaposli.

- Išla sam do bunara po vodu i nosila ju u kanti. Putem do kuće sam se igrala sa prstima u vodi te me vidjela moja baka kojoj se to nije svidjelo. Izbičevala me tako jako po leđima da sam imala masnice koje su krvarile - prisjetila se Oprah. Nakon toga je obukla svoju lijepu haljinu koju je uvijek nosila samo nedjeljom, a rane su ju zakrvarile. Njezina baka se jako uzrujala zbog prljave odjeće.

- Ponovno me izbičevala zbog zakrvavljene haljine - rekla je voditeljica. Kada je imala šest godina, preselila se k majci i polusestri Patriciji jer joj se baka razboljela. Oprahina mama je često radila kao čistačica po kućama, pa je imala malo vremena za djecu. Odlučila ju je poslati voditeljičinom ocu Vernonu u Nashville.

Bili su sretni zbog njezinog dolaska jer nisu mogli imati djecu, a nju je radovalo što je napokon dobila svoju sobu i krevet. No kasnije kada je došla u kratki posjet majci, odlučila je ponovno živjeti s njome. Kada je imala devet godina te je čuvala svog polubrata Jeffreyja i polusestru Patriciju, Oprah je silovao njezin 19-godišnji bratić.

- Poslije me odveo na sladoled, a krv mi je još tekla niz noge. Rekao je da će to biti naša tajna - ispričala je. No to nije bio kraj seksualnog zlostavljanja te su ju nekoliko godina kasnije silovali obiteljski prijatelj i njezin ujak. Zatrudnjela je sa 14 godina i majka ju je poslala ocu koji joj je zabranio veze, seks i bilo kakvo devijantno ponašanje jer nije znao za silovanja. Dva tjedna nakon što je rodila, Oprahino dijete je umrlo. Bilo joj je bolno, ali njezin otac i ona su to vidjeli kao drugu priliku.

- Zakopala sam sve svoje osjećaje povezane sa smrću djeteta i zlostavljanjem - istaknula je voditeljica koja je od 1986. u vezi s biznismenom Stedmanom Grahamom (68). Ne želi se udati jer misli da bi im to uništilo vezu, a djecu nije htjela imati jer, kako tvrdi, ima premalo strpljenja da bi bila dobra majka.

