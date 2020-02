Oprah otvoreno: Nisam željela žrtvu i obaveze koje brak nosi

Htjela sam da me to pita. Htjela sam znati da misli da to zavređujem, ali nisam željela žrtve, kompromise i svakodnevne obveze koje bih morala ispunjavati da bi brak uspio. U mom životu moja emisija mi je bila prioritet i oboje smo to znali, kaže Oprah Winfrey u magazine ‘O’ za veljaču, za koji je progovorila o tome zašto ona i njen partner Stedman Graham, s kojim je 34 godine u vezi, nisu u braku.

Zaprosio ju je 1992. godine, no odlučili su da se neće vjenčati i oboje se danas slažu da, da su kojim slučajem odlučili stupiti u brak, danas možda više ne bi ni bili zajedno.

U proteklim desetljećima broj brakova u cijelom svijetu pomalo pada i sve je više primjera onih koji radije ostaju u dugogodišnjim vezama bez odlaska pred matičara, i to iz različitih razloga. Mnogi ne žele ulaziti u novi brak nakon negativnih iskustava koja imaju iz djetinjstva, nakon što su gledali loše odnose svojih roditelja. Ima onih koji ne žele srljati u brak nakon što su imali loša iskustva u prvom braku, pogotovo ako je završio mučnim razvodom.

Nekima je teško zbog toga što ne žele da djeca pomisle da su novog partnera stavili ispred njih, i slično.

I u Hrvatskoj su veze ‘bez papira’ također sve češći slučaj, pogotovo nakon što su zakonom priznate izvanbračne zajednice, dobile bolja prava.

Neki ljudi jednostavno nisu za brak, kaže psihologinja dr. Paulette Sherman, autorica na portalu BestLife, na kojemu su pobrojali čak 40 znakova da netko nije tip za brak. Evo nekih od njih:

1. Vjerujete u ljubav, ali ne i u 'papir'

Neki ljudi vjeruju da se mogu obvezati u srcu, te da im za to nije potreban nikakav papir, koji u slučaju da se okolnosti promijene, može samo zakomplicirati život, tako da se u slučaju razvoda sve svede na natezanje oko podjele imovine, plaćanje odvjetnika i taksi, umjesto na ono što osjećate prema drugoj osobi.

2. Želite uštedjeti novac

Budimo iskreni: svadba može biti vrlo skupa, i nije nimalo bedasto razmišljati da ne želite godinama ispaštati zbog tog troška. Čak i ako u tome sudjeluju roditelji, bolja je opcija da novac daju vama, kako biste lakše započeli zajednički život.

3. Nemate potrebu nikome nabijati na nos svoju ljubav

Svadbe se često svedu na pokazivanje pred rođacima i prijateljima da ste i vi pronašli nekoga, što nema veze s ljubavlju. Neki ljudi jednostavno nemaju potrebu drugima nabijati na nos to da su sretni, zadovoljni, da je sve savršeno... jer najčešće i nije.

4. Ne treba vam potvrda, ni garancija

Ponekad je teško pokloniti partneru povjerenje, pogotovo ako imate negativnih iskustava u ranijim vezama, no to što ćete sklopiti brak nije nikakvo jamstvo da ćete zauvijek biti zajedno, ili da će veza biti uspješna.

Foto: Kateryna Linnik & Anton Moskovchenko

5. Nikad to niste željeli

Ako niste od onih koji su još u djetinjstvu sanjali kako će izgledati vaša svadba i niste već izrezali brdo fotografija iz novina s primjerima onoga što želite i na vlastitom 'danu D', s vama je sve u redu. Ne nalazimo svi inspiraciju u istim stvarima.

6. Prezirete definiciju braka

Muka vam je kad se prisjetite kako su žene nekad kupovali, ili tjerali u brak protiv njihove volje, s čovjekom kojeg prije toga možda nisu ni poznavale, ili ste ljuti zbog toga što i danas postoje razlike u položaju žena i muškaraca u braku.

7. Želite svoju slobodu

Želite živjeti onako kako vam paše, bez prilagođavanja, ili prihvaćanja nečijih pravila. Ukratko, ne želite da vam netko unosi stres u svakodnevicu, jer brak to nužno nosi.

8. Niste sigurni u sebe ili u drugu osobu

Ako niste sigurni u to da želite provesti život s osobom s kojom ste trenutno, ili ta osoba nije sigurna želi li živjeti s vama, nema razloga za srljanje u brak. Ako ništa, dajte si vremena dok ne dođete do drugačijeg odgovora.

9. Već ste u sretnom braku s - poslom

Neki se pronađu u vezi s drugom osobom i imaju osjećaj da ih je to učinilo kompletnima. Drugi u fokusu imaju karijeru i važnije im je da na tom području postignu uspjeh i dokažu se, nego da dijele život s nekim.

Foto: g-stockstudio

10. Ne treba vam nitko za sreću

Romantičari često govore kako je najveća sreća u životu pronaći srodnu dušu. No, ima ljudi koji su sretni i cjeloviti sami sa sobom, što je posve legitimno.

11. Stalno se svađate

Malo rasprave povremeno nikome ne škodi, ponekad čak može i unaprijediti vezu. Ali, ako se vi i partner cijelo vrijeme svađate, pogotovo ako su u pitanju važne stvari, nije pametno srljati u brak. Dajte si vremena. I imajte na umu da vrijeme neće izbrisati baš sve razlike.

12. Svjedoci ste lošeg braka

Bilo da ste dijete roditelja koji su živjeli u lošem braku, prošli kroz težak razvod i slično, ili ste to već osjetili na svojoj koži, negativna iskustva mogu biti sasvim dovoljna prepreka za to da legalizirate vezu. Glupo je ući u brak sa strahom da ćete to morati ponovo prolaziti.

13. Niste tradicionalni

Nekad se znalo - kad završite školu, morate se zaposliti, kad se zaposlite, treba se ženiti, kad se oženite, dolaze djeca... No, ako niste tradicionalni, baš vas briga za nečija pravila. Danas nije nužno biti u braku da biste imali djecu, ako to želite, a ne morate ni imati potomke, ako to ne želite.

Foto: Dreamstime

14. Čekate da se partner promijeni

Ako se želite vjenčati zato što vjerujete da ćete tako promijeniti partnera, navesti ga da manje izlazi, više bude doma, da se fokusira na prioritete u zajedničkom životu i slično, nadamo se da će partner to na vrijeme prepoznati i pobjeći glavom bez obzira. To je definitivno najgori razlog za brak.

15. Želite oploviti svijet

Ako imate planove oko toga što sve još želite napraviti u životu, što uključuje putovanje, neku daleku ekspediciju i slično, dajte si vremena za odluku o braku. Nema smisla obvezati partnera na nešto, a da niste sigurni da želite ostati uz njega.

16. Volite svoju samoću

Na svijetu postoje dvije vrste ljudi: Oni koji uživaju u tome da su okruženi ljudima i da je čovjek kojeg vole, ili žena u koju su zaljubljeni, uvijek uz njih, ali i oni koji uživaju u vlastitoj samoći i nemaju potrebu stalno imati nekoga uza se.

17. Niste zaljubljeni

Možda i volite osobu s kojom ste u vezi kao prijatelja, ali ne osjećate da postoji strast i ljubav koja prožima cijelo vaše biće? Bolje je ne ulaziti u brak, jer bi razlozi za to bili pogrešni.

18. Ne želite ništa mijenjati

Dobro vam je ovako kako jest, oboje ste zadovoljni i ispunjeni i nemate potrebu mijenjati stvari. I bolje je ne mijenjati ih, ako nemate potrebu za većom obavezom, ili za time da vaša veza dobije drugačiji smisao.

Foto: Dreamstime

19. Niste spremni na monogamiju

Ako u startu niste sigurni da želite pristati na odnos u kojemu ste samo vi i partner, te da ne možete obećati da nećete varati, ili želite ostati otvoreni za mogućnost da se pojavi netko 'važniji', ne ulazite u brak.

20. Ne slažete se s obitelji partnera

Može vam se činiti da to nije važno, ali ako baš nikako ne možete pronaći zajednički jezik, imajte na umu da to može postati jako velika prepreka u odnosu. Partner se ne može odreći vlastite obitelji, a ako vi niste u stanju podijeliti s njima 20-ak minuta bez svađe, to može biti jako velika prepreka vašem odnosu.

21. To (ni)je 'logičan' korak

Ako ne osjećate strast, uzbuđenje i leptiriće zbog mogućnosti da jedno drugome kažete da i obećate podršku u dobru i u zlu, nemojte to ni činiti. Najgluplji izgovor za brak svakako je: 'Bilo je logično da se uzmemo...'

22. Ne želite kompromise

Ako ste samome sebi najvažniji i vjerujete da vaše želje i ideje uvijek trebaju biti u prvom planu, jednostavno niste osoba za brak. Ako ne možete sagledati stvari iz perspektive druge osobe, nego sve vaše rečenice započinju s 'ja, ja i ja', ostanite sami sa sobom.

23. Ako vam se stavovi značajno razlikuju

Vi želite četvero djece, kuću s vrtom i siguran automobil u kojem ćete ih moći odvesti na more, a partner se ne želi odreći divlje vožnje na motoru ili kartanja s društvom do zore? Klonite se braka, jer jednostavno ne postoji dobra osnova da uspijete zajedno.

24. Ako ne dobivate ono što biste trebali

Ponekad u odnosu zanemarimo činjenicu da je riječ o uzajamnom primanju i davanju, pri čemu se partneri izmjenjuju. Ako partner ne pokazuje želju da vam ponekad ugodi, nema potrebu učiniti da se osjećate sretno ni sigurno, onda veza i nema temelja.

