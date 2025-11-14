Obavijesti

PLESNA SUBOTA

Mudri Brk predstavlja: Ki Klop, Tidal Pull i Smrdljivi Martini 22. studenoga sviraju u Vintageu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Marina Uzelac

Mudri Brk priprema zanimljivu subotu 22. studenoga, a na programu su dječja DJ slušaonica i koncerti bendova Ki Klop, Tidal Pull i Smrdljivi Martini.

Nakon četiri izdanja Mudri Brk Festivala u Jelsi, po prvi put će se održati koncertna večer “Mudri Brk predstavlja“ i to u subotu, 22.11.2025., u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Nastupit će brutalno plesni i koncertno sjajni Ki Klop kojima je to jedini zagrebački nastup do kraja godine, big indie poslastica koja pjeva na hrvatskom, a svira na engleskom Tidal Pull i bend proizašao iz Supervala koji će predstaviti album prvijenac Smrdljivi Martini.

Kao uvod u subotnji koncert, održat će se novo izdanje Zvučka, najveselije dječje DJ slušaonice i kreativnog programa za djecu održat će od 10 do 13 sati, u zatvorenom prostoru Grif Bara, a ovoga puta Zvučku u goste stiže njegov najbolji prijatelj – Mudri Brkić. Zajedno će ponovno pokrenuti dječji karaoke spektakl koji je ovog ljeta oduševio djecu u Jelsi na Hvaru. Sada će istu dozu dobre energije i zabave donijeti i zagrebačkoj publici. Mikrofon je spreman, a pozornica otvorena za sve male pjevače koji žele pokazati da pjevaju bolje od svojih roditelja. Uz karaoke i DJ program, mališane očekuju i kreativne radionice uz animatora, kutak za crtanje, izrađivanje vlastitih ukrasa te prostor za slobodnu igru i ples. Kao i uvijek, cilj je potaknuti djecu na izražavanje, stvaranje i zajedništvo kroz glazbu, a roditeljima ponuditi opušteno i veselo subotnje jutro u ugodnom ambijentu Grif Bara. Program organizira Dostava zvuka, a ulaz je besplatan.

Ki Klop je zagrebački disco pop trio kojeg čine Luka Žigolić na gitari i vokalu, Jakov Ramničer na basu i Laura Tandarić na bubnjevima i vokalu i koji topi disko i sve ispred sebe. Sa snažnom, čvrstom i upečatljivom ritam sekcijom te zaraznim plesnim grooveovima, Ki Klop kroz mantrične gitare i neodoljive vokale sve prisutne na podiju baca u plesni trans.  Iza sebe imaju predivna izdanja; EP "U dućanu ćilima" te LP "Otopljeni disko", objavljen u suizdavaštvu JeboTona i Mudrog Brka koji je savršeni  soundtrack za vruće večeri, ples do jutra i tulume na kojima se sve topi u sjaju disko kugle i svjetlima neona. Također imaju i priznanje struke, pa je tako bend proglašen Pop&Off izvođačem 2024. godine, uvršten na Impalinu listu "100 artists to watch", a nagrađen je i regionalnom nagradom RUNDA za Najboljeg novog izvođača godine.

Tidal Pull su hrvatski hard-boiled indie bend. Prošle godine su objavili hvaljeni album "Kad imamo mirne glave" koji se našao i na mnogim listama Top 10 najboljih albuma 2024. godine. Bend inače suvereno plovi između stilova i emocija, a u vlastitom je ‘big indie’ žanru pronašao savršeni balans između domaće autentičnosti i globalnog zvuka. Njihove pjesme kombiniraju britansko-američku indie rock estetiku s hrvatskim stihovima koji pogađaju ravno u srce, dok ih prepoznatljiva doza autoironije čini itekako bliskima publici.  Iza sebe imaju dva albuma „Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini“ i „Kad imamo mirne glave“, Rock&Off nagradu i masu koncerata.

Bend Smrdljivi Martini čine Lovro Urlić, Noa Klemenčić, Nikola Andrašić i Zvonimir Curiš. Posljednjih nekoliko godina su iz srednjoškolskog sastava prerasli u punokrvni rock bend koji ozbiljno konkurira na našoj sceni. Okupili su se kako bi se prijavili na Superval festival iz zezancije, a od samoga početka sviraju autorske pjesme. Kako sami kažu, pjevaju o konkretnim problemima svoje generacije, pametnim, ali i glupim forama, najboljim kombinacijama hrane, ljubavi i svom gradu. Posebnost ovog koncerta je u tome što će predstaviti album prvijenac "Rhaphigaster Nebuloza" koji je objavljen početkom tjedna.

BROJNI PROGRAMI Festival Mudri Brk obećava pet dana lude zabave na Hvaru
Festival Mudri Brk obećava pet dana lude zabave na Hvaru

Mudri Brk je indie label koji postoji sedam godina i trenutno ima roster od 30 izvođača, među kojima su javnosti najpoznatiji Valentino Bošković, Irena Žilić, IDEM i Ki Klop (u suradnji s JeboTonom), Šo!Mazgoon, Leut Magnetik, My Buddy Moose, St!llness, Tidal Pull, Miriiam i drugi sjajni izvođači. Do sada je objavljeno 13 LP izdanja na vinilu i skoro 30 albuma. Rado surađuje s bratskim diskografima kao što su JeboTon, Izvanredni diskograf i Basic & Rough.

"S današnjim danom je prodano 60% karata što znači da nas očekuje sjajna atmosfera. Veselimo se i dječjem điru u subotu ujutro. Bit će to jedan lijepi vikend" rekao je Mudri Brk.

Cijena ulaznica je 18 eura u pretprodaji, 23 eura na dan koncerta (na ulazu ili online).  Karte kupite u sustavu Core Event.
 

