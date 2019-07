Murphy, Brown i Chuck Norris imali su aferu pa dobili dijete...

Život poznatih i slavnih može biti itekako buran i nepredvidiv, a posebno na ljubavnom planu. Međutim, nije sve uvijek tako jednostavno pa su u brojnim aferama došla i djeca koju su onda oni pokušali sakriti od javnosti.

Chris Brown

Chris Brown (30), poznat kao 'problematičan pjevač' jednom je imao aferu s prijateljicom Niom Gonzalez. Međutim, ta afera nije im završila bez obaveza, jer je dobio kći Royalty.

Foto: Instagram royal

Nia je napravila DNK test i otkrila da je upravo Chris otac djevojčice Royalti. Danas dijele skrbništvo, ako je on sve pokušao sakriti.

Chuck Norris

Dok je bio u braku 1962. Chuck Norris (79) imao je aferu s ženom imena Johanna s kojom je dobio kćer Dinu.

Kada je Dina godinama kasnije odlučila kontaktirati svog oca i sve mu objasniti, Johanna je tvrdila da Norris ne želi imati ništa s njihovom obitelji.

Foto: Promo

Međutim, Dina je bila ustrajna i kontaktirala je Norrisa, koji je odmah dogovorio da se nađu.

DJ Pauly D

DJ Pauly D (39) poznat je po sudjelovanju u reality showu 'Jersey Shore', u kojem se imalo priliku vidjeti koliko razuzdano voli živjeti. Pauly je oduvijek volio tulumarenje i alkohol, a u jednoj od takvih noći nastala je njegova kći.

Foto: Instagram

Amanda Markert, djevojka s kojom je spavao, rekla mu je za njihovu kćer kada je navršila pet mjeseci. Pauly je sve negirao, međutim Amanda je napravila DNA test koji je pokazao da govori istinu.

Arnold Schwarzenegger

Slavni glumac i političar Arnlod Schwarzenegger (71) imao je kućnu pomoćnicu Mildred koja je radila za njegovu obitelj više od 20 godina.

Foto: Instagram

Godinama nitko ništa nije posumnjao, ali kako je njegov sin Joseph Baena bivao stariji tako je sve više nalikovao na slavnog oca. Nakon desetak godina je to shvatila i Schwarzeneggerova supruga i zatražila rastavu, a Joseph i Arnold su danas u dobrim odnosima.

Eddie Murphy

Eddie Murphy (58) pokušao je negirati kćer koju je dobio s bivšom Spajsicom Mel B. Nakon DNK testa svi su očekivali da će početi sudjelovati u životu svoje kćeri Angel Iris, ali on je i dalje odbijao. Tek je 2010. godine počeo biti u kontaktu s danas 12-godišnjom kćeri.

Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL

Jude Law

Jude Law (46) dobio je dijete s manekenkom Samanthom Burke, ali je apsolutno sve negirao kada je vijest izašla. DNK test potvrdio je da je on otac djeteta. To je prihvatio i dogovorio na sudu da će plaćati 6 tisuća dolara alimentacije do 18. rođendana kćeri Sophije. Međutim, nije naučio lekciju pa je tako na isti način dobio dijete s Catherine Harding. Kćer Adu odmah je priznao.

Foto: Instagram

Matthew Knowles

Matthew Knlowles (67), otac popularne pjevačice Beyonce, bio je u braku s njezinom majkom Tinom čak 31 godinu. U javnost je 2009. izašla žena koja je tvrdila da je Matthew otac njezinog sina. Pokušao ju je ušutkati velikom svotom novca, ali mu to nije pošlo za rukom. Njegova je supruga zatim zatražila rastavu.