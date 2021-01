Elon Musk (49) postao je najbogatiji čovjek na svijetu, javljaju strani mediji. Njegovo bogatstvo prelazi 185 milijardi dolara, što je oko 1100 milijardi kuna. Čelni čovjek 'Tesle' i 'SpaceXa' preuzeo je prvo mjesto na ljestvici nakon što je u četvrtak skočila cijena Tesline dionice.

- Otprilike polovica mog novca namijenjena je za rješavanje problema na Zemlji, a polovica za podizanje samoodrživog grada na Marsu kako bi se osigurao nastavak života u slučaju da Zemlju pogodi meteor kao u doba dinosaura ili izbije treći svjetski rat pa sami sebe uništimo - rekao je Elon nedavno.

Prije par mjeseci u centar pozornosti došao je njegov odnos s prvom suprugom, spisateljicom Justine Musk (48). Ljetos je za mjesečnik Marie Claire napisala potresnu ispovijest o tamnoj strani njihovog braka.

Justine smatra kako se Elon prema njoj nije ponio džentlmenski nakon razvoda te navodi kako s njim nikad ne komunicira direktno već preko njegovih asistenata. Elon je suprugu zamijenio mlađim modelom. Zbog nepoznavanja pravne terminologije, Justine je potpisala predbračni ugovor, kojim se odrekla prava koja joj pripadaju kao supruzi. Ostala je bez bračne stečevine. Jedino što joj je pripalo je vlasništvo obiteljske vile u Los Angelesu, koju će dobiti njihova djeca čim budu punoljetna.

Njihova veza počela je još u mladosti, kad joj je Elon prišao i pozvao je na sladoled. Pristala je otići samo da ga se riješi pa je zatim pobjegla i ostavila mu poruku da joj je nešto iskrsnulo. Pronašao ju je u dnevnom boravku svog dormitorija gdje je učila. Donio joj je sladoled jer jednostavno nije prihvaćao odbijanje. Na jedvite jade, postali su par i nastavili vezu nakon što je on diplomirao te nastavio studij fizike i ekonomije u Americi, a ona diplomirala književnost.

- Preselio se u Silicijsku dolinu, dijeleći stan s tri cimera. Stvarao je prvu internetsku kompaniju Zip2. Kad sam ga jednom prilikom posjetila, upitao me je koliko bih djece htjela imati? Odvratila sam jedno ili dvoje, ovisno o tome hoću li si moći priuštiti dadilju, premda bih pristala i na četvero - uz dadilju. On je, pak, spremno odvratio da pomoć oko djece smatram riješenim - priča Justine.

Zaprosio ju je nedugo nakon što je prodao tvrtku Zip2 za 20 milijuna dolara te kupio nekretninu od 1800 četvornih metara, sportski automobil McLaren te mali zrakoplov.

Dok su plesali prvi bračni ples, Elon joj je šapnuo na uho da će on u tom braku biti alfa. Ubrzo nakon toga počeo joj je uskraćivati podršku za pisanje romana, nametao joj je vlastito mišljenje, grubo bi joj odbrusio kad mu nešto ne bi bilo po volji.

No, par je ipak želio djecu što prije. Podvrgnula se kroz ni malo jednostavan IVF postupak i rodila blizance. Potom su ponovili postupak umjetne oplodnje i dobili trojke. U sveukupno pet godina carskim rezom rodila je petero djece.

Kako se povećala Muskova popularnost i debljina bankovnog računa, tako im je porastao i društveni ugled. Musk je želio da Justine postane trofejna plavuša, da više mari za izgled, uvijek se smješka dok svi oko nje pametuju o politici i prave se važni. Ali, ona nije taj tip žene.

Bila je nesretna jer je s vremenom postajala ukrasni predmet bez prava glasa i prava na mišljenje. Išli su na bračne terapije da izglade nesuglasice, ali to je propalo. Elon je bio živčan jer je morao redovito dolaziti na te sastanke pa joj je postavio ultimatum: ili će nastaviti živjeti kao do tada ili će se razvesti. No, Justin to nije mogla trpjeti. Ne žali što se razvela jer je sada pronašla partnera s kojim je sretna.