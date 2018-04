Muškarci žele biti baš kao on, a žene ga žele u svom krevetu

Smatram to umjetničkim djelom. Pravi pop art, govorio je ponosno Jack Nicholson (80) o svojoj ulozi Jokera u 'Batmanu' Tima Burtona.

Iako mlađe generacije kao Jokera pamte pokojnog Heatha Ledgera, glumački kolege kao ovoga stripovskog zločinca i dalje vide Nicholsona. Joker Jack bio je magnet za žene koje su njegov osmijeh prozvale smrtonosnim.

On je frajer kakvim drugi muškarci žele postati, a žene ga žele u krevetu, pisali su o Nicholsonu svojedobno. No aferama nikad nije karijeru stavio u drugi plan. Prije pet godina obožavatelje su rastužile vijesti da je zauvijek napustio glumu zbog problema s pamćenjem. Njegova posljednja uloga bila je u romantičnoj komediji 'Kako znaš da je ljubav'.

Foto: promo

Rođen je u New Jerseyu, a odgajali su ga baka i djed koji su mu godinama govorili da su njegovi roditelji. Svi su, uključujući i njega, mislili kako je to istina, sve dok novinari nisu razotkrili obiteljsku tajnu. Naslovnice novina počinjale su rečenicom: 'Majka Jacka Nicholsona zapravo je njegova sestra', a baka i djed priznali su kako su to učinili kako bi zaštitili svoju tad 17-godišnju kćer koja je ostala trudna, a djetetov otac je nestao.

Mislili su izbjeći neugodnosti, ne sluteći da će za to saznati cijeli svijet. Njegova biološka majka umrla je od raka nekoliko godina prije toga, a jedan od njezinih bivših dečki javio se i htio napraviti test očinstva. Nicholson je to odbio jer je za njega cijela situacija bila predramatična.

- Odrastao sam sa ženama koje su me naučile manirama i kako osvojiti ljepši spol - objašnjavao je Nicholson. U srednjoj školi bio je problematičan. Unatoč tomu uvidjeli su da je bio bistar momak, ali njega nije zanimalo obrazovanje. Ubrzo su ga i izbacili iz škole.

Hollywood nije dugo čekao na Jackov talent.

Odselio se u njega kad mu je bilo 17 te je prvo radio kao animator u MGM-u. Potom se pridružio glumačkim skupinama, a zamijetio ga je producent Joe Pasternak. Izabrao ga je zbog njegova šarma i dobrog izgleda, a poslije je uvidio i izniman talent. Debitirao je u niskobudžetnom krimiću 'Cry Baby Killer', a prva veća uloga bila mu je s Dennisom Hopperom i Jane Fondom u filmu 'Goli u sedlu'. To mu je donijelo i prvu nominaciju za Oscar.

Iza Nicholsona je buran ljubavni život. Prvo se oženio Sandrom Knight, s kojom je dobio kćer Jennifer. Ona je teško podnosila teret slave.

- Imali smo lijep brak. Bilo je dobro dok je trajalo, ali čim je Jack postao velika zvijezda, odlučila sam se maknuti - otkrila je poslije Knight.

Foto: promo

Iz veze s danskom glumicom Winnie Hollman dobio je kćer Honey Hollman, a iz veze s glumicom Rebeccom Broussard ima kćer Lorraine i sina Raymonda. Poznat je kao veliki ženskaroš te je svojedobno tvrdio kako je spavao s pet tisuća žena. U vezi s Anjelicom Houston bio je od 1973. do 1989. godine, a vezu su okončali kada je ona otkrila da očekuje dijete s Rebeccom Broussard.

Upoznali su se na jednoj zabavi, a ona je otkrila kako se u njega zaljubila na prvi pogled. Kako kaže, bio je šarmantan. Bila je luda za njim i zbog toga mu je opraštala svaku nevjeru. Ljubav njezina života, kako ga je nazivala, prevarila ju je i čak napravila drugoj ženi dijete. To je bila kap koja je prelila čašu. U biografiji je otkrila kako ga je te večeri, kad je saznala za dijete, fizički napala.

- Naša veza bila je opasna. Njegov šarm bio je ubojit, a ja se nisam znala braniti - rekla je Anjelica, a Nicholson je nikad nije prebolio. Čak je prije četiri godine izjavio kako mu je žao što ju je tako povrijedio te istaknuo kako se osjeća jako usamljeno.

Na njega je pala i Meryl Streep (68), a zbližili su se tijekom snimanja filma 'Čelični krov' 1987. godine. Tada je bio s Anjelicom, a ekipa filma tvrdi kako se s Meryl seksao svake večeri.

Foto: promo

- Oni su to poricali, iako su svi vidjeli kako se svaku večer nakon snimanja tresla prikolica u kojoj su spavali - govorili su kolege.

Ostali su prijatelji, a kada je oskarovka preuzimala nagradu za životno djelo na dodjeli nagrada AFI Life Achievement 2004. godine, Jack ju je nazvao savršenom.

- Za mene si ti savršena, volim te puno. Bog blagoslovio tebe i Ameriku - rekao je.

Osim žena, Nicholson je volio i droge. Pričalo se kako je zbog kokaina morao na operaciju nosa te da su mu ugradili septum od zlata jer je njegov propao od previše šmrkanja kokaina.Početkom šezdesetih počeo je eksperimentirati s LSD-om. Počeo je ubrzo trošiti i marihuanu te kokain.

- Bio je kronični ovisnik - stoji u njegovoj biografiji. Isto tako, prvi put kad je uzeo LSD, bio je uvjeren da je vidio Boga. Scenarij filma 'The Trip' Nicholson je navodno napisao na tripu, a tako je bilo i s filmom 'Head'. Na sastanak s investitorima za film 'Goli u sedlu' došao je napušen te je bez srama pred njima zapalio 'joint'.

- Tako mi je bilo lakše pisati scenarije. Lakše se mentalno zabaviti kad imaš poticaj - rekao je jednom prilikom Jack. Susan Anspach ispričala je kako je Jack “šmrkao” kokain kako bi bolje odglumio emotivnu scenu u filmu “Pet lakih komada” u kojoj je ona plakala.

- Da, istina je, droge mogu uništiti čovjeka, ali nitko ne napominje da uništavaju i druge stvari koje su navodno dobre - rekao je jednom glumac koji se nije sramio govoriti o svojim porocima. Doduše, nije ih ni smatrao lošima.

- Volim se napušiti, pušim marihuanu recimo četiri dana u tjednu. Prošle sam godine uzeo meskalin dok sam bio s prijateljima na raftingu i bilo mi je super. Nisam halucinirao, samo sam uživao u suncu - izjavio je u intervjuu za People 1980. godine.

I danas navodno zapali 'joint', a i dalje živi u kući koju je kupio na vrhuncu slave, na Mullholand Driveu.

Foto: promo

Njegov prvi susjed bio je Marlon Brando, a do njega je živio Roman Polanski. Sprijateljili su se na snimanju filma 'Chinatown', a druženje su nastavili i kasnije. Kad je ubijena Sharon Tate, Nicholson je tjednima bio paranoičan i spavao s čekićem ispod jastuka. Problematičnog redatelja Polanskog uhitili su 1977. u Nicholsonovu domu jer ga je za drogiranje i silovanje optužila 13-godišnjakinja.

Anjelica je također ispričala kako je Polanski djevojčicu dovodio u Jackov dom pa su neki i njegovu nevinost dovodili u pitanje. Godinu prije Nicholson je dobio svoj prvi kipić, a to mu je donio film 'Let iznad kukavičjega gnijezda'. U svojoj kolekciji ima još dva, za uloge u filmovima 'Vrijeme nježnosti' te 'Bolje ne može'.

Žene su često govorile da Jack s godinama izgleda sve bolje. Prije dvije godine fotografiran je u odličnom izdanju, a izgledao je kao da nije ostario ni dana. Ipak, prošle godine vidjeli su ga na utakmici omiljenog mu NBA tima, a imao je oko 160 kilograma. Lakerse je pratio u društvu sina Raya i boksača Floyda Mayweathera u prvom redu pa nije uspio izbjeći paparazze.

Neki su tad uočili i ožiljak na Nicholsonovu trbuhu, a liječnici su otkrili da je riječ o rezu kao pri zahvatu ugradnje želučane premosnice. Isto tako, nedavno je ispričao kako mu je starenje pomoglo da postane bolja i kvalitetnija osoba.

- Starenjem sam postao bolja osoba jer sam izgubio moć zavođenja. Stvar je u ravnoteži, samo se trebaš naviknuti da stvari tako stoje - ispričao je Nicholson. Iako se povukao iz svijeta glume zbog slabijeg pamćenja, prošle je godine najavio da se nakon sedam godina vraća remakeom njemačke drame s elementima komedije 'Toni Erdmann'.