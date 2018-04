Muž tuži Bekvalac za klevetu: 'Modrice je dobila od masaže'

Trudnoca zaista jeste neko drugo stanje.Kako mi je doktor 'naredio'strogo mirovanje shvatila sam sta znaci kad babe kazu 'Dokona glava,djavolja rabota'. Iako sam dugo bila u zabludi kako mi nije vazno sta ljudi govore i misle o meni ,shvatih da lazem i to ne bilo koga vec samu sebe.Kako sam uglavnom kod kuce uhvatila me manija 'spremanja zivota' pa poceh da 'trkeljisem'po nekim starim fotografijama uglavnom s pocetka moje karijere verovali ili ne pre 20 god🤐😂😊...Par njih postavila sam na instagram u zelji da sve sto me cini radosnom i ponosnom podelim sa drugim ljudima jer sreca raste kada se deli ali i degradira ako je opisujes.Tako uglavnom iz postovanja prema sreci retko kada bilo sta pisem ispod svojih srecnih fotografija.Retko ko ce pokazati fotografiju koja srecna nije.Nece je ni zabeleziti,kamoli pokazati...Usledio je niz komplimenata koji su me ucinili radosnom,ja sam zaista ponosna na svoje korene i temelje,na svoje tako stabilne muzicke pocetke.Svojoj mami prezahvalna sam na svemu sto je za mene ucinila i toliko toga se zbog mene odrekla...Upravo zbog takvih cvrstih temelja moj zivot ali i moja karijera donosila mi je upravo ono sto sam verovatno i sama prizeljkivala..velike uspone i velike padove,mnogo suza i mnogo smeha i radosti,upravo onoliko koliko su moji temelji bili spremni da izdrze.Eto,zato sam zelela svega toga da se prisetim,al'ne lezi vraze...shvatih da sam se pored niza komlimenata i divnih komentara fokusirala samo na ona 2 ruzna i negativna"Sta ti je Nale kriza srednjih godina?..i jos jedan ruzniji....Zasto???Zato sto jos uvek nisam potpuno slobodna!Nisam oslobodjenja od misljenja drugih ljudi o meni.Jer ako je sloboda mogucnost da zivis kako osecas i zelis ,zivim li ja slobodno?ZIVIM!I te kako zivim jer ono sto mislis o meni nisam ja vec si zapravo ti!. Mada...mozda me malo i hvata kriza srednjih godina😂😂😂pa nece valjda kriza mladih godina da me hvata😂..hvata me jos svasta po malo ali nemojte nikom pricati...😂...izaci ce vam cmicak😜

