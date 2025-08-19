Obavijesti

OD 16. DO 19. LISTOPADA

Na 34. Danima hrvatskog filma natjecat će se čak 37 filmova

Na 34. Danima hrvatskog filma natjecat će se čak 37 filmova
Foto: promo

Ovogodišnju selekcijsku komisiju činili su članovi Hrvatskog društva filmskih kritičara Josip Grozdanić, Ejla Kovačević, Nino Kovačić, Valentina Lisak i Nika Petković

Dani hrvatskog filma održat će se od 16. do 19. listopada u Karlovcu, a selekcijska komisija odabrala je 37 filmova koji konkuriraju za nagrade Velikog žirija, Nagradu Jelena Rajković, nagradu "Zlatna uljanica" te Nagradu za etiku i ljudska prava.

Za selekciju su se mogli prijaviti filmovi nastali u 2024. i 2025. godini, a da pritom nisu bili prijavljeni na proteklo festivalsko izdanje. Ovogodišnju selekcijsku komisiju činili su članovi Hrvatskog društva filmskih kritičara Josip Grozdanić, Ejla Kovačević, Nino Kovačić, Valentina Lisak i Nika Petković.

Od ukupno 157 prijavljenih filmova, izabrano je 37, od kojih 11 dokumentarnih, 8 igranih, 6 animiranih, 6 eksperimentalnih i 6 namjenskih. Odabrani filmovi bit će s obzirom na prevladavajuće teme i motive razvrstani u projekcijske cjeline, unutar kojih će publika moći vidjeti različite filmske forme.

Selekcijska komisija u obrazloženju navodi kako domaća kinematografija svoj kvalitativno najsnažniji izraz kontinuirano pronalazi u dokumentarnom filmu. U njegovu središtu nalaze se pitanja osobnog, političkog, kolektivnog i rodnog identiteta, promatrana iz različitih rakursa, od intimnih ispovijesti do povijesnih rekonstrukcija i kritičkog pogleda na aktualne društvene procese.

Igrani filmovi nadovezuju se introspektivnim tonom i naglašenim bavljenjem egzistencijalnim temama. U njima se otvaraju pitanja mentalnog zdravlja, obiteljskog nasilja, smrti, gubitka i krhkosti svakodnevice, često kroz sitne, naizgled beznačajne situacije koje iznenada postaju emotivno nabijene točkama preokreta.

Komisija posebno ističe napore studenata koji, doprinoseći dinamizaciji i diversifikaciji, naginju sve boljem žanrovskom filmu (krimiću, hororu, SF-u…).

Foto: promo

Eksperimentalni i animirani filmovi u selekciji donose prijeko potrebnu formalnu i vizualnu svježinu, a u odabiru namjenskih filmova najbolje su ocjene dobili videospotovi.

Kako se navodi u priopćenju, u konkurenciju igranih filmova uvršteni su, uz ostale, filmovi "Grčke marelice" Jana Krevatina, priča o prepoznavanju i povezanosti, "Jogurt, sok, cigarete" Josipa Lukića o svijetu psihijatrijske ustanove kroz oči mlade žene, "Fleka" Sare Alavanić o obiteljskim i emocionalnim ranama te "Komorebi" Lucije Katarine Šešelj, film o prijateljstvu, nostalgiji i probuđenim emocijama.

U dokumentarnom programu bit će prikazani, uz ostale, filmovi koji su osvajali nagrade na festivalima poput "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, "Lekcije mog tate" Dalije Dozet, "Mirotvorac" Ivana Ramljaka, "Šume šume" Renate Poljak i "Paviljon 6" Gorana Devića.

Odabrani filmovi konkuriraju za nagrade Velikog žirija (Grand Prix te one za režiju, scenarij, fotografiju, montažu, glazbu i oblikovanje zvuka, uz mogućnost dodjele priznanja za specijalni umjetnički doprinos u poljima scenografije, kostimografije, maske, specijalnih i vizualnih efekata te glume), Nagradu "Jelena Rajković" Društva hrvatskih filmskih autora i producenata namijenjenu redateljima do 30 godina starosti, nagradu Glasa koncila "Zlatna uljanica" te Nagradu za etiku i ljudska prava.

Foto: Youtube/Screenshoot

Cilj je Dana hrvatskog filma predstaviti, promicati i u ravnopravnom natjecanju vrednovati godišnju produkciju kratkometražnog i srednjometražnog igranog, dokumentarnog, animiranog, eksperimentalnog i namjenskog filma. Svrha Festivala također je pružiti uvid u nacionalnu filmsku baštinu, odnosno ponuditi i retrospektivnu i diskurzivnu kontekstualizaciju hrvatske kinematografije.

