Na dan utakmice osvanule nove fotografije Gvardiolove cure!

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol na Badnjak prošle godine ulovljen je u centru Zagreba u društvu Lu Mastrović. Doznalo se da su vezi već par mjeseci i od tada interes javnosti za Gvardiolovu odabranicu ne opada.

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Zna se da je Lu Mastrović završila privatnu gimnaziju te nakon nje upisala Veterinarski fakultet u Zagrebu, a kao dijete se bavila skijanjem te je sada i instruktorica skijanja. Društvene mreže ove mlade Zagrepčanke su privatne pa je se može vidjeti jedino na fotografijama gdje pozira s Joškom i bračnim parom Kovačić ili u društvu ostalih WAGsica Manchester Citya za kojeg Joško igra.

- Sportski je tip, a skijanje joj je velika strast. Dolazi iz fine obitelji, to mogu reći jer jako dobro poznajem cijelu njezinu obitelj i Lu od njenog rođenja. Zbilja su krasni i normalni ljudi - ispričao je izvor za Teleskop.

Na dan utakmice 'vatrenih' protiv Engleza, zagrebačka frizerka Teuta Mesaroš, čijem je salonu Izabel Kovačić jedna od najvjernijih mušterija, objavila je putem Instagram storya fotografje Lu Mastrović.

'Evo Lu, sad tek možeš navijati', napisala je frizerka i pokazala nam novu frizuru Lu Mastrović s kojom će bodriti Joška Gvardiola na Svjetskom prvenstvu.