Na današnji dan rođen je Prince: Priča o legendi koja je promijenila glazbeni svijet

Prince Rogers Nelson, jedan od najutjecajnijih i najtalentiranijih glazbenika modernog doba, rođen je 7. lipnja 1958. godine u Minneapolisu. Odrastao je u obitelji u kojoj je glazba bila sastavni dio svakodnevice. Njegov otac John Nelson bio je glazbenik, dok je majka Mattie Shaw nastupala kao jazz pjevačica. Upravo su roditelji odigrali ključnu ulogu u razvoju njegove ljubavi prema glazbi.

Već u najranijoj dobi pokazivao je izniman talent. Naučio je svirati klavir, gitaru i bubnjeve, a glazba je ubrzo postala središte njegova života. Nakon razvoda roditelja dio djetinjstva proveo je kod susjeda, obitelji Anderson, gdje je nastavio razvijati svoje glazbene sposobnosti. Tijekom srednjoškolskih dana osnovao je bend Grand Central zajedno s Andréom Cymoneom i Morrisom Dayem. Skupina je kasnije promijenila ime u Champagne.

Njegov profesionalni put započeo je vrlo rano. Sa samo 18 godina potpisao je ugovor s diskografskom kućom Warner Bros. Records te objavio svoj prvi album "For You". Već tada privukao je veliku pozornost glazbene industrije jer je gotovo sve instrumente na albumu odsvirao sam. Krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina nastavio je graditi karijeru albumima "Dirty Mind", "Controversy" i "1999", koji su mu donijeli sve veću popularnost.

Pravi svjetski proboj ostvario je 1984. godine objavom albuma "Purple Rain". Album je poslužio kao glazbena podloga za istoimeni film i sadržavao hitove koji su obilježili jednu eru, uključujući "Purple Rain", "When Doves Cry" i "Let's Go Crazy". Film je osvojio Oscara za najbolju originalnu glazbu, a Prince se prometnuo u globalnu zvijezdu prepoznatljivu po svojoj karizmi, scenskoj energiji i nekonvencionalnom stilu.

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Nakon golemog uspjeha nastavio je stvarati glazbu koja je rušila žanrovske granice. U njegovim pjesmama ispreplitali su se funk, rock, R&B, pop i elektronička glazba, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najinovativnijih umjetnika svih vremena. Tijekom karijere surađivao je s brojnim poznatim glazbenicima, među kojima su Sinéad O'Connor, The Bangles i Alicia Keys.

Početkom devedesetih godina našao se u sukobu s diskografskom kućom Warner Bros. zbog pitanja kreativne slobode. Kao znak protesta 1993. godine odrekao se svog umjetničkog imena i zamijenio ga simbolom poznatim kao "Love Symbol". Mediji su ga tada prozvali "The Artist Formerly Known as Prince". Sedam godina kasnije ponovno je počeo koristiti ime Prince.

Novi val popularnosti doživio je 2004. godine kada je nastupio s Beyoncé na dodjeli nagrada Grammy. Iste godine primljen je u Rock and Roll Kuću slavnih, čime je dodatno potvrđen njegov status glazbene legende. Njegov nastup na poluvremenu Super Bowla 2007. godine i danas se smatra jednim od najboljih u povijesti tog događaja.

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Iako je privatni život uglavnom držao podalje od očiju javnosti, Prince je često bio tema medijskih napisa zbog svojih ljubavnih veza. Tijekom godina povezivali su ga s brojnim poznatim ženama, među kojima su Kim Basinger, Madonna, Vanity, Jill Jones, Sheila E., Carmen Electra i Susannah Melvoin.

Posebno teško razdoblje u njegovom životu bilo je ono povezano s obitelji. Sa suprugom Mayte Garcijom dobio je sina koji je preminuo nedugo nakon rođenja zbog rijetkog genetskog poremećaja. Taj gubitak ostavio je dubok trag na glazbenika. Par se vjenčao 1996. godine, kada je Mayte imala 22 godine, a Prince 37, no njihov brak završio je razvodom četiri godine kasnije.

Prince death | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Godinu dana nakon razvoda ponovno se oženio, ovoga puta Manuelom Testolini. Međutim, ni taj brak nije potrajao te su se razišli 2005. godine. Važnu promjenu u njegovom životu donijela je 2001. godina kada je postao Jehovin svjedok, što je značajno utjecalo na njegove životne stavove, ali i na umjetničko stvaralaštvo.

Glazbeni svijet ostao je u šoku 21. travnja 2016. godine kada je Prince pronađen mrtav u svom studiju Paisley Park u Minnesoti. Naknadna obdukcija pokazala je da je uzrok smrti bilo slučajno predoziranje fentanilom.