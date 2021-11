Prošlo je puna 31 godina otkako je snimljen film 'Sam u kući', neizostavan dio blagdanske priče. Glavna zvijezda, Macaulay Culkin (41), imao je samo 10 godina kada je film izašao, a glumac je u filmu utjelovio 8-godišnjeg Kevina McCallistera koji igrom slučaja ostane sam u kući.

Film 'Sam u kući' je na današnji dan, 10. studenog, 1990. godine prvi put prikazan u kinu.

Macaulay Culkin je ušao u povijest, a mi smo dobili film koji se redovito u dane oko Božića reprizira na televiziji, na sveopće veselje gledatelja.

I premda još nije počelo "ono doba godine", pravo je vrijeme da saznate neke prilično nepoznate činjenice o ovom klasiku, koje bi svakako trebali znati kako bi impresionirali ostale ukućane i prijatelje.

1. Poznati vrisak Macaulayja Culkina nije bio u scenariju nego je improviziran

Slika malog Kevina koji se zapljusne očevom kolonjskom vodom, nakon čega vrisne iz petnih žila, svima je vrlo dobro poznata, no redatelj Chris Columbus je nedavno izjavio da to nije bilo u scenariju, nego je Macaulayjev instinkt za komediju zaslužan za tu scenu.

2. Pesci i Stern su se pošteno namučili obuzdavajući se od psovki za vrijeme snimanja

Kad proživite sve što su ova dvojica pljačkaša doživjela na setu, automatski vam psovke krenu iz usta, no budući da je riječ o obiteljskoj komediji, poznati glumački dvojac se morao svojski susprezati. Doduše, Sternu je, za vrijeme mučenja kod psećih vrata, izletio jedan "s*it" koji se i dalje može čuti na DVD verziji. Samo namjestite video na 55:27.

3. Djevojka Kevinovog brata je dečko!

Kad Kevin naleti na fotografiju djevojke starijeg brata Buzza, ostane u šoku, no ustvari je riječ o sinu umjetničkog direktora filma, koji se pristao maskirati u djevojku.

4. Kaskader Macaulayja Culkina je bio 30-godišnji muškarac

Naravno da redatelj nije dopustio devetogodišnjaku da snima neke od opasnijih scena u filmu, no manje je poznato da je u tim prigodama na njegovo mjesto uskakao muškarac koji mu je mogao biti otac.

5. Nemojte tražiti "Angles With Filthy Souls" na Youtubeu, jer ne postoji

Film kojeg mali Kevin odluči gledati na VHS-u ne postoji, koliko god ga neki pokušavali pronaći. Isto tako, drugi dio istomenog filma, iz "Sam u kući 2", također ne postoji.

6. Francuski redatelj je tvrdio da je "Sam u kući" krađa njegovog filma

Rene Manzor je tvrdio da je John Hughes ukrao ideju za "Sam u kući" iz njegovog trilera "3615 Code Pere Noel", o dječaku koji ostane braniti kuću i baku od luđaka prerušenih u Djeda Mrazove, pomoću igračaka i kućanskih aparata.

7. U pravom životu, Kevinova starija sestra je svjetski prvak u judu

Hillary Wolf, koja je glumila Kevinovu stariju sestru u prva dva dijela predstavljala je SAD na Olimpijskim igrama 1996. i 2000. godine. Možda bi bilo pametnije da su nju ostavili samu kod kuće da se razračuna s pljačkašima, piše Decider.

8. Kevinova avionska karta se kratko može vidjeti u kanti za smeće nakon što Peter McCallister počisti stol

Ako ste se godinama pitali kako obitelj McCallister nije primijetila da im nedostaje jedan član, znajte da su imali jednu avionsku kartu manje, pa u žurbi nisu zamijetili da imaju i dijete manje.

9. Pesci je mališana ugrizao za prst

Kad Harry i Marv uspiju napokon nadmudriti sadističkog malog Kevina, objese ga za pulover na kukicu na vratima i počinju s osvetom. Na sreću, taman u pravom trenutku se pojavi dobar stari Marley, ali prije nego spasi Kevina, Marv počne grickati Kevinove prste. Culkin je naknadno otkrio da ga je za vrijeme probe Pesci stvarno ugrizao za prst i to tako jako da su mu ostali otisci do danas.

10. Elvis nije napustio zgradu

Mnogi od onih koji vjeruju da je Elvis i dalje živ napeto su gledali u bradatog muškarca koji stoji u pozadini dok se gospođa McCallister dere na osoblje u zračnoj luci, tvrdeći da je riječ o velikom glazbeniku. Drugim riječima, Elvis, koji je bio mrtav već 13 godina u trenutku kad je počelo snimanje filma "Sam u kući", digao se iz groba i odlučio statirati u ovom dječjem božićnom filmu. Da...

Podsjetimo, 'Sam u kući' je nedavno dobio i svoj šesti nastavak.

Prva dva nastavka filma, 'Home Alone' iz 1990. te 'Home Alone 2: Lost in New York' iz 1992. na IMDb-u imaju najviše ocjene u odnosu na ostatak franšize. Najnižu ocjenu, 2.9/10, je dobio četvrti nastavak, 'Taking Back the House' iz 2012. Kevina su dosad glumila četiri različita glumca, među kojima je najprepoznatljiviji Macaulay Culkin (41). Na svom Twitteru je podržao snimanje novog nastavka franšize.

- Nisam u nastavku filma Sam u kući. Ipak, svima koji su uključeni želim puno sreće - napisao je na Twitteru.

A koji je vama nastavak najbolji? Glasajte u anketi..