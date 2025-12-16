Na Eurosongu 2026. Austrija neće prigušiti zviždanje niti braniti palestinske zastave

Austrijska javna televizija ORF, domaćin natjecanja za pjesmu Eurovizije 2026., neće zabraniti palestinsku zastavu publici niti prigušiti zviždanje na nastup Izraela kao što se to događalo na ranijim natjecanjima, rekli su organizatori u utorak.

Sedamdeseto izdanje Eurosonga u svibnju okupit će samo 35 zemalja, najmanji broj sudionika od 2003. godine, pošto je nekoliko zemalja, uključujući Španjolsku, Irsku i Nizozemsku, najavilo bojkot natjecanja u prosvjedu protiv sudjelovanja Izraela.

Foto: Leonhard Foeger

Ono što je obično proslava nacionalne raznolikosti i pop glazbe pretvorilo se u diplomatske bitke. Oni koji bojkotiraju kažu da bi bilo nesavjesno sudjelovati s obzirom na broj civila ubijenih u Gazi kao dio izraelske odmazde na napad Hamasa 7. listopada 2023.

- Dopustit ćemo sve službene zastave koje postoje u svijetu, ako su u skladu sa zakonom i u određenom obliku po veličini, sigurnosnim rizicima itd - rekao je izvršni producent Eurosonga Michael Kroen na konferenciji za medije koju je organizirao ORF.

Foto: Johan Nilsson

- Nećemo ništa uljepšavati ni izbjeći prikazivati ​​što se događa zato što je naš zadatak prikazati stvari onakvima kakve jesu - rekao je Kroen.

Austrija podržava sudjelovanje Izraela

Emiter neće prigušiti zvuk bilo kakvog zvižduka iz publike, što se dogodilo ove godine tijekom izraelskog nastupa, rekla je programska direktorica ORF-a Stefanie Groiss-Horowitz.

Foto: Instagram/The Turner Twins

- Nećemo ni u jednom trenutku puštati umjetni pljesak preko toga - rekla je.

Izraelska kandidatkinja iz 2025., Yuval Raphael, bila je na glazbenom festivalu Nova koji je bio meta napada predvođenog Hamasom. Izvršni direktor izraelske televizije KAN usporedio je napore za isključenje Izraela s Eurosonga 2026. s oblikom 'kulturnog bojkota'.

ORF i austrijska vlada najglasnije podržavaju sudjelovanje Izraela unatoč protivljenju zemalja poput Islanda i Slovenije, koje će također bojkotirati sljedeće natjecanje. Generalni direktor ORF-a Roland Weissmann posjetio je Izrael u studenom kako bi pokazao svoju podršku.

Foto: Leonhard Foeger

Prema podacima Europske radiodifuzne unije, ovogodišnji Eurosong privukao je oko 166 milijuna gledatelja.

Rat u Gazi počeo je nakon što su militanti predvođeni Hamasom ubili 1200 ljudi, većinom civila, i oteli 251 taoca u napadu na južni Izrael. U izraelskom odgovoru ubijeno je više od 70.700 Palestinaca, većinom civila, rekli su zdravstveni dužnosnici u Gazi.