Na Eurosongu nam predviđaju krah: Kedžo među najlošijima

Eurosong u Rotterdamu zakazan je za nešto više od dva mjeseca, no kladionice specijalizirane za ovo natjecanje već primaju oklade, a sudeći po sadašnjoj rang listi, našem predstavniku uopće ne vjeruju.

Damir Kedžo (32) na Eurosongu bi trebao zapjevati skladbu 'Divlji vjetre', autora Ante Pecotića, no kladionice koje u pravili 'imaju nos' za ovakve stvari, predviđaju nam potpuni fijasko.

U ovom trenutku od Hrvatske kotiraju lošije samo dvije zemlje. Predstavnici Bjelorusije i Slovenije, pri čemu su naši susjedi na samom dnu po predviđanjima sa svojom skladbom 'Voda' Ane Soklič.

Treba napomenuti kako još uvijek nisu sve zemlje objavile pjesmu koja će ih predstavljati, no fanovi Eurosonga zasad favoritom smatraju islandskog predstavnika Daði og Gagnamagnið s pjesmom 'Think About Things'.

Na drugom mjestu favorita trenutačno je Litva, a na trećoj je poziciji bugarska predstavnica Victoria s pjesmom 'Tears Getting Sober'. Srpske predstavnice Hurricane rastu posljednjih dana, a po posljednjim projekcijama nalaze se na 24. mjestu.

