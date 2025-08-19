Obavijesti

Show

Komentari 0
ŽELJA ZA POBJEDOM SVE JAČA

Na Farmu stižu odmetnici, novo glasanje će poremetiti snove o finalu: 'Vrijeme je za udarac'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Na Farmu stižu odmetnici, novo glasanje će poremetiti snove o finalu: 'Vrijeme je za udarac'
3
Foto: RTL

'Farma' se bliži kraju, ali tenzije rastu. Imanjem se šire tračevi i planovi, a nekima će novo glasanje poremetiti planove za opstanak u finalu.

Posljednji dani na 'Farmi' opasno se bliže, a želja za pobjedom sve je jača. Neočekivani preokret čeka kandidate već od ranog jutra – na imanje uskoro stižu odmetnici i sve se mijenja.

'FARMA' Dario postao novi vođa, a Darka i Ivana posjetile njihove obitelji
Dario postao novi vođa, a Darka i Ivana posjetile njihove obitelji

- Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima - stajat će u tekstu koji će zajedno čitati i nitko više neće biti siguran ni u što.

Foto: RTL

Tračevi i planovi šire se imanjem jer treba dobro promisliti koji je idući korak – nitko ne želi pogriješiti. Izbor za prvog duelista trebao bi proći očekivano jer veliki klan ima plan, no ništa nikad nije kako se isprva čini.

FARMA Tko će biti novi vođa? U kući kalkuliraju skoro svi, no jedan kandidat potpuno je rasterećen
Tko će biti novi vođa? U kući kalkuliraju skoro svi, no jedan kandidat potpuno je rasterećen

- Sad je vrijeme za udarac. Znamo koliko joj je bilo u interesu da ostane što duže, a pogotovo joj nije palo na pamet da bi mogla biti izbačena – sad - zadovoljno će neki trljati ruke.

Foto: RTL

Kako bi dobili dodatnu snagu za dane pred njima, neke kandidate čeka emotivno iznenađenje...

NAKON BORBE U ARENI ANKETA Davor napustio 'Farmu', je li Dario zasluženo pobijedio?
ANKETA Davor napustio 'Farmu', je li Dario zasluženo pobijedio?

Tko su odmetnici, a tko prvi duelist pokazat će nova epizoda 'Farme', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!
'ZAPALILA' JE INSTAGRAM

Heidi Klum pozirala je potpuno gola na plaži: Zaludila fanove!

Iako stalno uživa, ovo je prvi puta da je manekenka pozirala za časopis Paris Match bez odjeće. Inače, Klum se trenutno nalazi na ljetovanju sa svojim 16 godina mlađim suprugom Tomom Kaulitzom
Šime Elez otkrio svoje planove: 'Vrijeme je za novu avanturu'
A ŠTO ĆE MAJA?

Šime Elez otkrio svoje planove: 'Vrijeme je za novu avanturu'

Šime Elez ovo ljeto se rado druži s Majom Šuput prateći ju po njezinoj obalnoj turneji, a sada je otkrio i koji mu je idući pothvat: 'Odlučio sam svake godine sebi priuštiti iskustvo za pamćenje'
FOTO Tange i vitka figura! Seksi mama Renata bila na odmoru, pohvalila se svojim vještinama
OTPUTOVALA

FOTO Tange i vitka figura! Seksi mama Renata bila na odmoru, pohvalila se svojim vještinama

Lijepa Renata Lovrinčević Buljan uzela je nekoliko dana predaha i otišla s obitelji na putovanje! Bili su u Italiji pa u dolini rijeke Soče u Sloveniji, a Buljan je pokazala kako se vježbanje - svakako isplati!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025