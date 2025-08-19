Na Farmu stižu odmetnici, novo glasanje će poremetiti snove o finalu: 'Vrijeme je za udarac'

Posljednji dani na 'Farmi' opasno se bliže, a želja za pobjedom sve je jača. Neočekivani preokret čeka kandidate već od ranog jutra – na imanje uskoro stižu odmetnici i sve se mijenja.

- Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima - stajat će u tekstu koji će zajedno čitati i nitko više neće biti siguran ni u što.

Foto: RTL

Tračevi i planovi šire se imanjem jer treba dobro promisliti koji je idući korak – nitko ne želi pogriješiti. Izbor za prvog duelista trebao bi proći očekivano jer veliki klan ima plan, no ništa nikad nije kako se isprva čini.

- Sad je vrijeme za udarac. Znamo koliko joj je bilo u interesu da ostane što duže, a pogotovo joj nije palo na pamet da bi mogla biti izbačena – sad - zadovoljno će neki trljati ruke.

Foto: RTL

Kako bi dobili dodatnu snagu za dane pred njima, neke kandidate čeka emotivno iznenađenje...

Tko su odmetnici, a tko prvi duelist pokazat će nova epizoda 'Farme', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

Foto: RTL