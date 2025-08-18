Sve manje natjecatelja ostaje, Davor napušta farmu, a svi spremaju vlastiti plan.
Tko će biti novi vođa? U kući kalkuliraju skoro svi, no jedan kandidat potpuno je rasterećen
Nakon uzbudljive arene, Davor je napustio 'Farmu' i sve je manje natjecatelja, a sve više napetosti uoči finala.
- Falit će mi - otkrio je Dario, pobjednik iz arene.
Kalkulacija je sve više, a Doroteja i Nikolina sretne su što im sve ide po planu.
- Dobro nam ide plan, Davor je otišao - otkrila je sretno Nikolina i najavila da će uskoro morati početi izbacivati i ljude iz njihovog klana.
Dok jedni kalkuliraju i zbijaju šale, neki pate pa tako Rebeccu i dalje bole ruke.
- Mrvicu je splasnulo - otkrila je Mariju, koji joj je donio hladne obloge za ozlijeđene ruke te ju je izmasirao.
- Izmuzla sam stotine litara mlijeka, nije mi bio problem, ali sad mi već ruke otiču - dodala je.
Kriza je završila na imanju, a Manuela je preuzela Rebeccine obaveze te se sa životinjama dobro zabavila! Mariju je svanulo predivno jutro i konačno rasterećenje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+