Tko će biti novi vođa? U kući kalkuliraju skoro svi, no jedan kandidat potpuno je rasterećen

Nakon uzbudljive arene, Davor je napustio 'Farmu' i sve je manje natjecatelja, a sve više napetosti uoči finala.

- Falit će mi - otkrio je Dario, pobjednik iz arene.

Foto: RTL

Kalkulacija je sve više, a Doroteja i Nikolina sretne su što im sve ide po planu.

- Dobro nam ide plan, Davor je otišao - otkrila je sretno Nikolina i najavila da će uskoro morati početi izbacivati i ljude iz njihovog klana.

Foto: RTL

Dok jedni kalkuliraju i zbijaju šale, neki pate pa tako Rebeccu i dalje bole ruke.

- Mrvicu je splasnulo - otkrila je Mariju, koji joj je donio hladne obloge za ozlijeđene ruke te ju je izmasirao.

Foto: RTL

- Izmuzla sam stotine litara mlijeka, nije mi bio problem, ali sad mi već ruke otiču - dodala je.

Kriza je završila na imanju, a Manuela je preuzela Rebeccine obaveze te se sa životinjama dobro zabavila! Mariju je svanulo predivno jutro i konačno rasterećenje.

Foto: RTL