Na festivalu animiranog filma bit će prikazana četiri hrvatska

Četiri hrvatska animirana filma bit će prikazana u programima ovogodišnjega izdanja Međunarodnoga festivala animiranoga filma u Annecyju, koji će biti online od 15. do 20. lipnja, priopćio je Hrvatski audiovizualni centar (HAVC).

U sklopu natjecateljskog programa dugometražnih filmova bit će prikazan film "Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa" Dalibora Barića, a u kratkometražnoj konkurenciji "Arka" Natka Stipaničeva te "Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali" Matije Pisačića i Tvrtka Rašpolića te u natjecanju studentskoga filma "I'm Not Feeling Very Well" Sunčane Brkulj.

Film "Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa" priča je, kako se navodi, o muškarcu, koji se pokušao boriti protiv sustava i konceptualnoj umjetnici. Zajedno se pridružuju revolucionarnoj komuni, dok im je policija na tragu.

Dalibor Barić film je animirao, režirao i montirao te za njega napisao scenarij i skladao glazbu, a producirao ga je Ivan Katić (Kaos). Glasove likovima daju Rakan Rushaidat, Ana Vilenica, Frano Mašković, Nikša Marinović, Mario Kovač, Željka Veverec, Boris Bakal i Pavlica Brazzoduro Bajsić, a za zvuk su zaslužni Dino Brazzoduro i Ivan Zelić iz Studija Nazor. Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Rijeke, a u Annecyju će se prikazati u sklopu natjecateljskog programa dugometražnog filma Contrechamp.

Foto: Dreamstime

Film "Arka" o veličanstvenom prekooceanskom kruzeru koji plovi morem, režirao je Natko Stipaničev, a scenaristi su Maša Seničić i Damir Juričić. Stipaničev je, s Pavlom Stanojevićem, radio i animaciju, a zaslužan je i za dizajn, pozadine, montažu i oblikovanje zvuka. Producent je Igor Grubić (Kreativni Sindikat), a prodajni zastupnik Bonobostudio. Film je nastao uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Splita.

"Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali" animirani je film čija je radnja smještena smještena u London. Detektivka i njena družbenica provode večer u svom uredu dok nepoznati ubojica pred njihovim vratima ubija profesora Jansona. Film redatelja i montažera Matije Pisačića i Tvrtka Rašpolića u natjecateljskom programu Annecyja imat će svoju međunarodnu premijeru, a nastao je po priči Mime Simić, koja s Jasnom Žmak i Matijom Pisačićem potpisuje i scenarij.

Eksperimentalni film "I'm Not Feeling Very Well" Sunčane Brkulj prikazuje raspjevane lubanje koje maštaju o oslobođenju od svojih geometrijskih formi kako bi zaplivale u velikom, plavom moru. Film je nastao u produkciji Akademije likovnih umjetnosti pod mentorstvom Danijela Šuljića. Za sudjelovanje na festivalu prijavilo se više od tri tisuće filmova, a u festivalske sekcije primljeno je 179 filmova.

Tema: FILM