Na HRT stiže nova serija 'Blaž među ženama': Počelo snimanje

U Zagrebu je jučer započelo snimanje nove obiteljske dramske serije „Blaž među ženama“ scenarista i redatelja Gorana Kulenovića. Četrnaest nastavaka serije za Hrvatsku radioteleviziju snima producentska kuća Studio Fokus. Emitiranje dramske serije 'Blaž među ženama' na HRT-u predviđeno je na jesen.

- Ovo je priča iz svakodnevnog života u kojem će se moći prepoznati mnogobrojni gledatelji, naglasak je na obiteljskoj toplini koja se miješa sa humorom pa očekujem pozitivne reakcije publike. Do sada sam s tim dobro prolazio i vjerujem da će to tako biti i ovaj put. Svi koji su čitali scenarij slažu se da imamo dobar i zabavan scenarij pa vjerujem da će to i publika prepoznati - ističe autor i redatelj serije Goran Kulenović.

Foto: HRT

Radnja serije se vrti oko samohranog oca - purgera na pragu svojih 50-ih i na poziciji šefa Lučke kapetanije u Splitu - poslije pustih godina kojih je posvetio podizanju i odgoju dvije kćeri koje mu je odbjegla supruga ostavila na brigu dok su bile još djevojčice, nastoji ponovno živjeti 'svoj život'.

Nakon što se starija kći Maja, psihologinja, udala u Beograd i tamo zaposlila, a mlađa Daria upisala faks i odselila u studentski dom - Blaž Živković zvani Živac, smatra da je došlo 'njegovih pet minuta', odnosno vrijeme da si pronađe srodnu dušu i uživa život punim plućima. Međutim, to se pokazuje kao nemoguća misija. Kćeri se, uz još jedno iznenađenje, ponovo vraćaju u Blažev život, koji mu kompliciraju i brbljavi susjed Špiro, prodavačica Ankica koja za Blažem potiho pati, osebujna baka Bjanka, konzervativni djed Vjeran, prostodušni torcidaš Elvis te Majin ostavljeni beogradski suprug...

Foto: HRT

Glumačku postavu predvode Marko Makovičić, Marija Škaričić, Slavko Sobin, Luna Pilić, Mia Bujan, Sara Parisi, Doris Šarić Kukuljica, Lana Barić, Ivica Zadro, Stipe Radoja, Slavica Knežević, Đorđe Kukuljica, Sava Stojanović, Branimir Rakić i mnogi drugi, izvrsni glumci.

- Igram samohranog oca koji je othranio svoje kćeri i koje je pokušao pustiti u život da se osamostale, a onda spletom različitih okolnosti shvati taman kad je mislio da je došlo „njegovih pet minuta“ da malo još proživi,odrasle kćeri mu se vrate u život. Veselim se kad će serija ugledati televizijske ekrane i vjerujem da će gledatelji jako dobro na nju reagirati - ističe Marko Makovičić.

- Uloga Špire kojeg igram mi je jako draga, on je lik koji misli da je svačiji najbolji prijatelj, a zapravo ljudima neopisivo ide na živce. Lijepo ga je igrati i drago mi je da me redatelj čekao za ovu ulogu. Ovo je jedna od rijetkih situacija kad pročitaš hrvatsku komediju i zapravo ti bude izuzetno duhovito. Kula mi je slao tri po tri epizode kako je pisao i svaki put bi mu rekao samo daj mi nove. Originalno je, duhovito je, toplo je. Meni se najviše sviđa ta jedna lakoća kojom se čita i kojom će se jednako tako lagano i gledati.

Foto: HRT

- Likovi su jako zabavni i jako lijepo napisani i mislim da bi se gledatelji HRT-a za ove likove mogli vezati već u prvoj epizodi - kaže Slavko Sobin.

Autorsku ekipu čine scenaristi Branko Ružić i Goran Kulenović, redatelj je Goran Kulenović, direktor fotografije Ivan Zadro. Scenografkinja je Eda Tutić,kostimografkinja je Vesna Librić, majstorica maske je Sanja Hrstić a producent Igor Vukov. Produkcija: Studio Fokus d.o.o. za Hrvatsku radioteleviziju. Za Hrvatsku radioteleviziju seriju uredili Hrvoje Ivanković i Nana Šojlev.