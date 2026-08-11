Na HTV-u uskoro ne propustite novu dramsku seriju 'Strike'

U nedjelju 23. kolovoza HTV počinje s emitiranjem izvrsne dramske serije 'Strike'.

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Priča se bavi Cormoranom Strikeom (Tom Burke), koji je izgubio dio desne noge služeći u vojsci u Afganistanu te se vratio iz rata kako bi pokrenuo privatnu detektivsku tvrtku sa samo jednim zaposlenikom koja posluje iz malena ureda u londonskom Denmark Streetu. Iako je i fizički i psihički ranjen, Strikeovi instinkti i iskustvo vojno policijskog istražitelja pokazuju se ključnima u rješavanju složenih slučajeva koji zbunjuju policiju. Strikeu se u traženju tragova pridružuje Robin Ellacott (Holliday Grainger), koja počinje raditi kao Strikeova privremena pomoćnica i koja ubrzo duboko uranja u njegove istrage kao i u pojedinosti njegove slavne, ali problematične prošlosti.

Foto: HRT

Prva epizoda, pod nazivom 'Zov kukavice' prati priču u kojoj supermodela Lulu Landry pronađu mrtvu ispred njezina stana u Londonu. Cormorana Strikea, ratnog veterana koji je postao privatni istražitelj, posjećuje Lulin brat po posvojenju John Bristow, koji osporava tvrdnju policije da je njezina smrt samoubojstvo. Strike zadužuje svoju privremenu tajnicu Robin Ellacott da istraži povijest slučaja, ali ona umjesto toga otkriva pojedinosti o Strikeovoj slavnoj, ali problematičnoj prošlosti. U međuvremenu, Strike pokušava pronaći inspektora Erica Wardlea, voditelja slučaja, kao i one koji su možda vidjeli Lulu u njezinim posljednjim danima, uključujući njezinu bogatu susjedu Tansy Bestigui, poznatog repera Deebyja Maca, dizajnera Guya Soméa i Lulinu najbolju prijateljicu Rochelle.

Foto: HRT

Uloge: Tom Burke, Holliday Grainger, Kerr Logan, Killian Scott, Ann Akinjirin, Ben Crompton, Jack Greenlees. Scenarij: Ben Richards, režija: Michael Keillor. Sva tri dijela serije „Strike” pod nazivom „Zov kukavice” na rasporedu su u nedjelju 23. kolovoza na HTV 2 od 21.05 sati.