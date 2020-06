Na Hvaru se snima srpska serija 'Jugoslovenka', a ulogu ima i domaći glumac Petar Ćiritović

Planirano je snimanje 140 epizoda, koje će se emitirati od listopada na Pinku, a prvi kadrovi snimit će se na Hvaru pa se to smatra prvom većom produkcijom u Splitsko-dalmatinskoj županiji nakon ublažavanja mjera

<p>Mnoge serije iz svjetske produkcije snimale su se u Hrvatskoj, a sad su i susjedi iz Srbije odlučili kod nas producirati filmove. Na Hvaru uskoro počinje snimanje nove serije 'Jugoslovenka', u sklopu koje dolazi stotinjak članova ekipa iz Srbije, piše <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/na-hvaru-pocinje-snimanje-nove-serije-jugoslovenka-dolazi-vise-od-100-clanova-ekipe-iz-srbije-a-na-ekrane-se-nakon-stanke-vraca-poznato-lice-1025932" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a>.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Holivudski filmaši snimali u Hrvatskoj</b></p><p>Planirano je snimanje 140 epizoda, koje će se emitirati od listopada na televiziji Pink, a prvi kadrovi snimit će se na Hvaru pa se to smatra prvom većom produkcijom u Splitsko-dalmatinskoj županiji nakon ublažavanja epidemioloških mjera. </p><p>Uz srpske glumce<strong> Ivanu Dudić</strong>, <strong>Mihajla Jovanovića</strong>, <strong>Lepomira Ivkovića</strong> i <strong>Miodraga Milovanova</strong>, pojavit će se u seriji i hrvatski glumac <strong>Petar Ćiritović </strong>(41), kojemu je to veliki povratak u dramske serije. </p><p>Navodno bi se trebalo angažirati još nekoliko hrvatskih glumaca s kojima se još vode pregovori. </p><p>– Snimanje počinje 1. srpnja i traje do 5. kolovoza. Snimat ćemo u selima iznad Jelse (Pitve, Humac, Vrisnik...), kao i na brojnim ostalim lokacijama na otoku. Nema smisla da vam govorim o prirodnim ljepotama Hvara, o mogućnostima koje taj otok ima za filmska snimanja, ne samo ovog projekta, nego bilo kojeg filma ili serije čija je priča smještena na Mediteran. Nažalost, većina takvih produkcija odlučuje se za Grčku, zbog vrlo jednostavnog razloga: neusporedivo je jeftinija. Iskreno, to je bio i moj prvotni plan, i, kako se kaže, u svakom zlu neko dobro, ova situacija s virusom bila je presudna da promijenimo planove - rekao je za Slobodnu Dalmaciju <strong>Roman Majetić</strong>, koji je na naše tržište plasirao prvu sapunicu 'Villa Maria'. </p><p>- U trenutku kad su prognoze za ovogodišnju turističku sezonu krajnje pesimistične, mislim da naš dolazak na Hvar može biti od velike koristi, u smislu promocije turizma, ali i mogućnosti razvoja filmske industrije, privlačenja stranih produkcija. To su prepoznali i ljudi na Hvaru, u turizmu i lokalnim vlastima - dodaje Majetić. </p><p>Iako naziv serije podsjeća na istoimeni hit <strong>Lepe Brene </strong>(59), priča kreće od 1916. godine i spin-off je serije 'Crveni mesec'. </p><p>- Ne bih rekao da će prva asocijacija na ime serije biti pjesma Lepe Brene, barem ne kod većine. 'Jugoslovenka', kao i sam pojam Jugoslavije, u ljudima budi različite asocijacije ili u slučaju moje generacije (i svih prije nje) sjećanje na značajan dio naših života. U konkretnom slučaju serije, 'Jugoslovenka' je jasna asocijacija na vrijeme u kojem se odvija radnja priče (1916. – 1921.), dakle, njezin povijesni dio prati razdoblje završetka Prvog svjetskog rata i stvaranja Kraljevine SHS (poslije Kraljevine Jugoslavije). A kad već spominjete glazbu, Jugoslavija je opjevana mnogo puta, čak je nekoliko pjesama naslovljeno 'Jugoslovenka'. Kako je moje tinejdžersko odrastanje obilježila rock 'n' roll glazba osamdesetih, sjetio bih se prvo pjesme Peđe D'Boya istog naslova – objasnio je redatelj. Serija 'Crveni mesec' u proteklih godinu dana jedna je najgledanijih televizijskih sadržaja u Srbiji. </p>