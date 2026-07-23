Na jesen stiže novi jezivi horor, gledatelji šokirani trailerom

Iako je Odiseja trenutačno jedan od najgledanijih filmova u kinima, pažnju publike neočekivano je ukrao trailer za znatno manje razvikani psihološki horor Other Mommy, s Jessicom Chastain u glavnoj ulozi.

Film je adaptacija romana Incidents Around the House iz 2024. godine, a u kina stiže u listopadu. Već prvi kadrovi otkrivaju uznemirujuću priču koja je mnoge gledatelje ostavila duboko potresenima.

Radnja prati osmogodišnju Belu, koju glumi Arabella Olivia Clark. Djevojčicu progoni demonski entitet koji izlazi iz njezina ormara i poprima lik njezine majke, koju utjelovljuje Jessica Chastain. Taj misteriozni lik, poznat kao "Druga mama" (Other Mommy), postupno postaje sve prijeteći prema Beli i njezinoj obitelji.

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Sama ideja zlonamjernog bića koje izgleda poput roditelja dovoljna je da izazove nelagodu, a trailer dodatno pojačava jezivu atmosferu. Posebno je uznemirio prizor u kojem Chastain čuči ispod stola s neprirodno savijenim udovima, što je mnogima ostalo urezano u pamćenje, piše LADbible.

Društvene mreže ubrzo su se ispunile reakcijama gledatelja koji su trailer pogledali prije projekcija filma Christophera Nolana.

"Prikazali su trailer za novi film Jessice Chastain prije The Odyssey. Molim vas, držite to što dalje od mene", napisao je jedan korisnik na platformi X.

Drugi je odgovorio: "Pomislio sam – nema šanse! Ovo bi trebalo imati upozorenje za uznemirujući sadržaj."

Jedan gledatelj priznao je kako mu najveći dojam nakon gledanja The Odyssey nije ostavio sam film, već upravo trailer za Other Mommy.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

"Najviše ću pamtiti horor trailer koji su pustili prije filma. Mislim da zbog njega još dugo neću mirno spavati", napisao je.

Slične reakcije pojavile su se i na Redditu, gdje su mnogi priznali da ih je početak trailera potpuno zavaravao. Nekoliko korisnika ispričalo je kako su u prvim sekundama bili uvjereni da gledaju reklamu za sladoled.

"Na početku sam stvarno mislio da je riječ o reklami za Turkey Hill sladoled. Majka i kći ulaze u kuhinju, jedu sladoled za večeru i smiješe se. Bože, kako sam se prevario", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao da je tijekom prikazivanja također bio uvjeren kako Jessica Chastain snima televizijsku reklamu, sve dok trailer nije krenuo u potpuno neočekivanom i zastrašujućem smjeru.

Iako se većina detalja radnje još uvijek drži u tajnosti, redatelj Rob Savage otkrio je da ga je privukla činjenica kako publika sve više traži originalne i subverzivne horore.

Foto: IMDB

Prema njegovim riječima, raspad odnosa Belinih roditelja omogućava "Drugoj mami" da se uvuče u djevojčičin život. Paralelno s emotivnom pričom o odnosu majke i kćeri, demonski entitet manipulira članovima obitelji, potiče nepovjerenje i postupno ih okreće jedne protiv drugih.

"Srž filma je pitanje kome dopuštamo da uđe u naše živote – bilo da je riječ o obitelji, prijatelju ili neprijatelju. Krajnji cilj Druge mame jest stvoriti razdor između Bele i njezine obitelji", objasnio je Savage.

Ako je suditi prema prvim reakcijama publike, Other Mommy mogao bi postati jedno od najvećih horor iznenađenja godine. Trailer je već sada mnogima bio dovoljno uznemirujuć da požele upozorenje prije gledanja, a pravi test tek slijedi kada film u listopadu stigne u kina.

*uz korištenje AI-ja



