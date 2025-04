Na kapku je crtala Lauru, Maidu i druge iz 'Savršenog'! 'Šime je obećao da će mi pokloniti ružu'

Završila je i četvrta sezona popularnog realityja 'Gospodin Savršeni', koji je okupirao gledatelje toliko da i nakon završetka showa revno prate što se događa s djevojkama i 'Savršenima'. Influencerica Vanja Landripet (23) ispunila je želje svojih pratitelja te je na kapcima naslikala portrete likova iz realityja: Šimu, Lauru, Maidu i Vanju.

- Bila sam iznenađena kada sam vidjela da su oni to podijelili na svoje društvene mreže - započela je iskreno Vanja

Ispričala je da se sa Šimom i našalila.

- Šime je podijelio moj rad na svoj Instagram story, a ja sam mu odgovorila 'Kad mi dolazi ruža Šime?'. On je samo odgovorio 'Stiže' - ispričala nam je kroz smijeh Vanja.

Dobila je pozitivne komentare i od cura, a dio pratitelja zanimalo je zašto je nacrtala samo jednog 'Savršenog'.

- Ljudi su mi govorili da sam diskriminirala Miloša jer sam nacrtala samo Šimu, ali u tom periodu imala sam puno obaveza i nisam stigla nacrtati i njega - rekla je.

Vanja je pratila show, ali nije pogledala svaku epizodu. Na pitanje tko je za nju 'Savršeni', Šime ili Miloš, nije se odmah mogla odlučiti.

- Joj, teško mi je reći sto posto, ali više Šime. Možda zato što mi se Split čini kao dobro mjesto za život - odgovorila je kroz smijeh.

Inače, Vanja dolazi iz Donje Stubice, a trenutno je na drugoj godini diplomskog studija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, smjer modni dizajn. Kako kaže, za svoj talent zna od malena.

- Nisam se nikada puno šminkala, a ni moja majka nije imala puno šminke. Inspiracija mi je bila teta koja je jednako kreativna kao i ja. Ona je imala boje za lice pa sam tako i krenula. U srednjoj školi sam posudila tetine boje i nacrtala sam si paukovu mrežu na lice za noć vještica. Nakon toga godinu dana nisam ništa više crtala po licu, a godinu nakon sam ponovno za noć vještica nacrtala nešto kompliciranije. Tada sam se zapravo zainteresirala za face art - ispričala je Vanja.

Kada je shvatila da ju to zanima, 2019. godine počela je češće objavljivati snimke šminke na društvenim mrežama. Na internetu je pronalazila inspiracije, a u početku su ju zainteresirali Disney likovi. Tijekom 2023. godine pokrenula je serijal u kojem crta ideje svojih pratitelja.

- Pokušala sam ukombinirati moju ljubav prema crtanju i želje mojih pratitelja. Oni mi kažu što žele vidjeti iduće, to su najčešće portreti nekih poznatih osoba, a ja onda tako i napravim. Vjerujem da je njima svima uzbudljivo vidjeti kada ih izdvojim u nekom videozapisu - rekla je.

Kada je počela crtati portrete, izašla je van komfor zone jer je znala crtati portrete na papiru, ali za kapak joj to nije bilo jednostavno.

- Tada sam si kupila posebne kistove i ogledalo koje ima 10 puta uvećanje. Trebala je i velika koncentracija i preciznost u ruci. Znam se uloviti da u nekim trenucima ni ne dišem, a to se često dogodi jer znam da bih jednim udisajem uništila cijeli portret - ispričala je.

Za prosječan portret treba joj između četiri i šest sati.

- Vremenski dosta varira o očima. Ako crtam portret i osoba ima sunčane naočale, onda mi treba puno manje jer se ne moram fokusirati na oči osobe. Cijeli portret bude na centimetar i pol, a koliko god se to malo činilo, baš zbog toga je i teže. Što se tiče teksta na kapku, prvo ga napišem na mobitelu pa ga zrcalim. To na kraju ispadne da ga pišem naopako, što je ponekad dosta zahtjevno - dodala je Vanja.

- Nikada ne brišem ako nešto pogriješim, samo nastavim preko toga. Nemam dovoljno precizne kistove s kojima bih mogla nešto obrisati, a opet i da imam, ako nešto krivo obrišem, trebala bih početi sve ispočetka.

Najveća podrška su joj njezina obitelj i prijatelji.

- Oni mi često znaju davati ideje i prijedloge o tome što im se čini fora. Svi me podržavaju i to me, uz pozitivne komentare pratitelja, potiče da nastavim i dalje objavljivati na društvenim mrežama.