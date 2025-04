Selma otkrila koji 'Savršeni' joj je draži i poručila: 'Nisam znala da ću postati ovoliko viralna!'

Selma Gusinac, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' otkrila je pojedine detalje sa snimanja u podcastu za Alfa TV.

Razgovor su u podcastu započele temom glume, a Selma je spomenula da se u show prijavila kako bi pronašla ljubav. Pričala je i o svom ponašanju u showu.

- Ne bih rekla da sam glumila kao što su neke druge djevojke glumile, ali da sam se sprdala s nekim situacijama, mogu reći da jesam. Mnogo volim kameru i pred kamerom mogu izgovoriti bilo što. Nema tu scenarija. Niti privatno ne mogu biti ista Selma svaki dan, uvijek se ja zanosim. Pričam, pričam, pričam i to je sve u suštini šala. Tko me poznaje, to će znati - ispričala je Selma.

Osvrnula se i na svoju trenutnu popularnost.

- Nisam ja ušla zbog promocije u show. Nisam znala da ću biti ovoliko viralna. Da sam znala, dala bih im još materijala - rekla je Selma.

Selma je ispričala što misli o odnosu sa Šimom i Milošem.

- Miloš je romantičniji, kulturan je, piše poeziju. Kako ja nisam doživjela tu romantiku s njime, ne znači da on to nije - rekla je Selma.

Na pitanje tko je za nju 'Gospodin Savršeni' Selma je rekla Miloš, a spomenula je i da za Šimu nema komentara.

- S Milošem sam zaista malo razgovarala, ali s njime ima ljepše uspomene.