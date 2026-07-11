Na krovu hotela: Žanamari u seksi ljetnom izdanju pokazala kako pleše prava partijanerica

Žanamari Perčić zadnjih je godina rado viđen gost na splitskoj Ultri, no iako ju fotografi nisu snimili na otvorenju 12. izdanja festivala, ne znači da pjevačica nije partijala.

Žanamari je, naime, u četvrtak navečer bila na drugom partyju gdje je također svirala elektro glazba, što je Žanamari nagnalo da izađe na plesni podij.

- Možete odvesti djevoku s partyja, al' party iz djevojke nikada - napisala je pjevačica na snimci s Instagrama na kojoj pleše u suton na krovu jednog splitskog hotela.

- Evo ono da me pitaš: What makes you happy? This. Takve već visoke kriterije za mjuzu imam da kad netko ima ovako dooobar set napokon se mogu opustiti i biti my true self - dodala je ispod fotografija s partyja na kojima pozira u zavodljivom ljetnom izdanju koje je otkrilo njen isklesani trbuh. Event je, inače, bio zatvorenog tipa i održavao se na krovu poznatog splitskog hotela, a svirao je elektronski DJ duo Vanillaz.