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ZALJUBLJENICA U ELEKTRO GLAZBU

Na krovu hotela: Žanamari u seksi ljetnom izdanju pokazala kako pleše prava partijanerica

Piše 24sata,
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Na krovu hotela: Žanamari u seksi ljetnom izdanju pokazala kako pleše prava partijanerica
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Foto: Instagram
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Žanamari je u suton partijala na ekskluzivnom eventu na krovu jednog hotela u Splitu. Rado viđena gošća Ultre, na party zatvorenog tipa na kojem su svirali Vanillaz, došla je u zavodljivom ljetnom izdanju

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Žanamari Perčić zadnjih je godina rado viđen gost na splitskoj Ultri, no iako ju fotografi nisu snimili na otvorenju 12. izdanja festivala, ne znači da pjevačica nije partijala.

Split - Prva večer Ultra Europe Festivala DJ John Summit Split: Prvi dan Festivala Ultra Europe Split - Prva večer Ultra Europe Festivala DJ John Summit
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Žanamari je, naime, u četvrtak navečer bila na drugom partyju gdje je također svirala elektro glazba, što je Žanamari nagnalo da izađe na plesni podij.

- Možete odvesti djevoku s partyja, al' party iz djevojke nikada - napisala je pjevačica na snimci s Instagrama na kojoj pleše u suton na krovu jednog splitskog hotela.

- Evo ono da me pitaš: What makes you happy? This. Takve već visoke kriterije za mjuzu imam da kad netko ima ovako dooobar set napokon se mogu opustiti i biti my true self - dodala je ispod fotografija s partyja na kojima pozira u zavodljivom ljetnom izdanju koje je otkrilo njen isklesani trbuh. Event je, inače, bio zatvorenog tipa i održavao se na krovu poznatog splitskog hotela, a svirao je elektronski DJ duo Vanillaz.

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