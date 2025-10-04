Holivudska glumica Susan Sarandon pred kamere je stala nakon završetka fakulteta, a do danas je postala pravom divom. Pojavila se u brojnim uspješnicama, a vodila je i pomalo divlji privatni život. Danas slavi 79. rođendan.
Na listi ljubavnika ove slavne dame našli su se mnogi, od glazbenika do poduzetnika
Susan Abigail Sarandon rođena je 4. listopada 1946. godine u New Yorku, a na velikom platnu debitirala je 1970. godine u filmu "Joe". Nakon uloge u hororu "The Rocky Horror Picture Show" počela je privlačiti pažnju uglednih redatelja, a kasnije je briljirala u filmovima "Atlantic City" i "Thelma i Louise". Gostovala je u popularnim serijama "Prijatelji" i "Malcolm u sredini", okušala se i na Broadwayju, a još uvijek se bavi glumom. Osim glume, vrlo je aktivna u borbi za ljudska prava te u aktivizmu, a nerijetko je iznosila svoje političke stavove.
I dok je njezina karijera bez pogovora jedna od stabilnijih u Hollywoodu, od samih početaka je vodila zanimljiv privatni život.
Na fakultetu je upoznala kolegu Chrisa Sarandona, s kojim je uplovila u bračnu luku u rujnu 1967. godine. Iako su se rastali 1979., Susan je zadržala njegovo prezime pošto su ju svi u branši već znali pod tim imenom. Do 1980. je ljubila francuskog redatelja Louisa Mallea s kojim je tri godine provela u vezi. Nakon prekida povezivali su ju s legendarnim Davidom Bowiejem, a o njihovoj je vezi progovorila tek godinama kasnije.
- David je vrijedan divljenja. Iznimna je osoba i nevjerojatno je talentiran. Hodali smo dok sam bila u zanimljivom periodu života. Glumila sam u brojnim filmovima i na kraj pameti mi nije bilo da se skrasim i osnujem obitelj. Mislim da je on drugačije gledao na tu vezu. Na kraju svega, najstarija sam od devetero djece i sve sam ih odgojila, stoga dugo nisam ni htjela imati svoju djecu - rekla je Sarandon jednom prilikom za The Guardian. Iste godine je kratko ljubila i kolegu Richarda Gerea, s kojim se kasnije pojavila u nekoliko filmova.
Sean Penn također joj je bio tek prolazna veza, kao i kolega Rupert Everett. Početkom 80-ih godina je na snimanju filma "Tempest" upoznala talijanskog redatelja Franca Amurrija, s kojim je kasnije dobila kćer Evu. Spetljali su se nekoliko godina nakon što su se upoznali, i to dok je u Italiji snimala film "Mussolini i ja". Ni njihova ljubav nije bila dugoga vijeka.
S glumcem Timom Robbinsom je vezu započela 1988. godine, a upoznali su se na snimanju romantične komedije "Bull Durham". U vezi su dobili dva sina, Johna i Milesa, a činilo se kako su skladan par. Zajedno su "izdržali" 11 godina te su se razišli 2009. Uslijedila je njezina veza s Jonathanom Bricklinom, sinom mogula Malcolma Bricklina. S njegovom je obitelji ušla i u poslovnu suradnju, a još uvijek je suvlasnica dijela lanca salona za stolni tenis. Par se razišao 2015. godine, a posljednjih godina glumica je tajnovitija oko svog ljubavnog života.
U intervjuima je otkrila kako je u jednom periodu karijere ljubovala s Donom Johnsonom, a 2022. godine je tijekom gostovanja kod slavnog voditelja Jimmyja Kimmela izjavila da je biseksualna.
- Otvorena sam za sve tipove ljubavi. Nije me briga radi li se o muškarcu ili ženi, kao ni koje su rase - rekla je tom prilikom.
Prošle godine je u razgovoru za People izjavila kako je uvijek za ljubav. - Zapravo bih voljela imati partnera ili partnericu s kojima mogu putovati. Godine nisu važne, kao ni spol - zaključila je.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+