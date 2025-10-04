Na listi ljubavnika ove slavne dame našli su se mnogi, od glazbenika do poduzetnika

Susan Abigail Sarandon rođena je 4. listopada 1946. godine u New Yorku, a na velikom platnu debitirala je 1970. godine u filmu "Joe". Nakon uloge u hororu "The Rocky Horror Picture Show" počela je privlačiti pažnju uglednih redatelja, a kasnije je briljirala u filmovima "Atlantic City" i "Thelma i Louise". Gostovala je u popularnim serijama "Prijatelji" i "Malcolm u sredini", okušala se i na Broadwayju, a još uvijek se bavi glumom. Osim glume, vrlo je aktivna u borbi za ljudska prava te u aktivizmu, a nerijetko je iznosila svoje političke stavove.

I dok je njezina karijera bez pogovora jedna od stabilnijih u Hollywoodu, od samih početaka je vodila zanimljiv privatni život.

Na fakultetu je upoznala kolegu Chrisa Sarandona, s kojim je uplovila u bračnu luku u rujnu 1967. godine. Iako su se rastali 1979., Susan je zadržala njegovo prezime pošto su ju svi u branši već znali pod tim imenom. Do 1980. je ljubila francuskog redatelja Louisa Mallea s kojim je tri godine provela u vezi. Nakon prekida povezivali su ju s legendarnim Davidom Bowiejem, a o njihovoj je vezi progovorila tek godinama kasnije.

Foto: screenshot/instagram

- David je vrijedan divljenja. Iznimna je osoba i nevjerojatno je talentiran. Hodali smo dok sam bila u zanimljivom periodu života. Glumila sam u brojnim filmovima i na kraj pameti mi nije bilo da se skrasim i osnujem obitelj. Mislim da je on drugačije gledao na tu vezu. Na kraju svega, najstarija sam od devetero djece i sve sam ih odgojila, stoga dugo nisam ni htjela imati svoju djecu - rekla je Sarandon jednom prilikom za The Guardian. Iste godine je kratko ljubila i kolegu Richarda Gerea, s kojim se kasnije pojavila u nekoliko filmova.

Sean Penn također joj je bio tek prolazna veza, kao i kolega Rupert Everett. Početkom 80-ih godina je na snimanju filma "Tempest" upoznala talijanskog redatelja Franca Amurrija, s kojim je kasnije dobila kćer Evu. Spetljali su se nekoliko godina nakon što su se upoznali, i to dok je u Italiji snimala film "Mussolini i ja". Ni njihova ljubav nije bila dugoga vijeka.

Foto: Profimedia.hr

S glumcem Timom Robbinsom je vezu započela 1988. godine, a upoznali su se na snimanju romantične komedije "Bull Durham". U vezi su dobili dva sina, Johna i Milesa, a činilo se kako su skladan par. Zajedno su "izdržali" 11 godina te su se razišli 2009. Uslijedila je njezina veza s Jonathanom Bricklinom, sinom mogula Malcolma Bricklina. S njegovom je obitelji ušla i u poslovnu suradnju, a još uvijek je suvlasnica dijela lanca salona za stolni tenis. Par se razišao 2015. godine, a posljednjih godina glumica je tajnovitija oko svog ljubavnog života.

U intervjuima je otkrila kako je u jednom periodu karijere ljubovala s Donom Johnsonom, a 2022. godine je tijekom gostovanja kod slavnog voditelja Jimmyja Kimmela izjavila da je biseksualna.

- Otvorena sam za sve tipove ljubavi. Nije me briga radi li se o muškarcu ili ženi, kao ni koje su rase - rekla je tom prilikom.

Prošle godine je u razgovoru za People izjavila kako je uvijek za ljubav. - Zapravo bih voljela imati partnera ili partnericu s kojima mogu putovati. Godine nisu važne, kao ni spol - zaključila je.