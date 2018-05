Na listi uzvanika su glazbenici, glumci i Harryjeve bivše cure

Vjenčanje američke glumice Meghan Markle (36) i princa Harryja (33) već je mjesecima jedna od 'udarnih' medijskih tema, a lista uzvanika možda najbolje govori o kakvom je društvenom događaju riječ.

S obzirom da je na vjenčanje pozvano svega 600 gostiju, od kojih će njih 200 prisustvovati kraljevskom svadbenom prijemu, pozivnica je postala svojevrsni statusni simbol.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL Usporedbe radi, za vjenčanje princa Williama (35) i vojvotkinje Kate Middleton (36) u travnju 2011. iz Kensingtonske palače su poslali čak 1900 svadbenih pozivnica na kojima su bila zlatna slova.

O razmjerima popularnosti ovog kraljevskog vjenčanja, osim utjecajnih gostiju, govori i činjenica da su najrelevantniji svjetski mediji jučer kao vijest dana objavili da(73), neće otpratiti kćer Meghan do oltara. Danas je pak udarna vijest da će bivšu glumicu Harryju 'predati' budući svekar,(69).

Par još od zaruka manje-više uspješno drži u tajnosti tko je od utjecajnih i popularnih ličnosti iz raznih društvenih sfera dolazi sutra u kapelu St. George i na prijam u dvorac Windsor. Ipak, neka su imena procurila u javnost.

Za sada se sigurno zna da će na vjenčanje godine doći bivša britanska pjevačica i dizajnerica Victoria Beckham (44), koja je navodno u bliskim odnosima s kraljevskom obitelji. Victoria je sa suprugom, bivšim nogometašem Davidom Beckhamom (43) bila i na vjenčanju princa Williama i Kate Middleton.

Još su dvije bivše 'spajsice' dobile pozivnicu od kraljice Elizabete, pop pjevačica i glumica Emma Bunton (42), te glumica i modna dizajnerica Geri Halliwell (45).

Na popisu gostiju je i glumac George Clooney (57), koji se s prinčevima Williamom i Harryjem navodno zbližio za vrijeme čestih boravaka u Engleskoj, a i posjed mu je u blizini dvorca Windsor. Cooney u London dolazi sa suprugom, pravnicom Amal Clooney (40).



Iako mnogi nisu vjerovali da će dobiti pozivnice, među 600 gostiju su se našle čak tri bivše djevojke princa Harryja. Riječ je o glumici i modelu Cressidi Curzon Bonas (29) koja je s njim u vezi bila dvije godine, Chelsy Davy (31) iz Zimbabwea s kojom je princ s prekidima bio sedam godina, i pjevačica i kantautorica, Harryjeva dvogodišnja ljubav Ellie Goulding (31). Na ceremoniju nakon crkvenog vjenčanja dolazi i Harryjev prijatelj koji je s njim služio vojsku, tvorac hita 'You Are Beautiful', britanski pjevač James Blunt (44) te glumica Cara Delevigne (25), bliska prijateljica Kate Middleton.

Na vjenčanje će doći američka tenisačica Serena Williams (36) koja je bliska glumičina prijateljica. Među gostima će biti i indijska glumica pjevačica i producentica Priyanka Chopra (35). Za buduću je vojvotkinju ipak vjerojatno najvažnije da joj na vjenčanje dolazi dugogodišnja stilistica i najbolja prijateljica Jessica Mulroney (38), a od prijatelja će uz nju biti i glumac Patrick J. Adams (36) iz postave serije 'Suits'.

Adams je prije dva dana za američki Daily Mail rekao da će budućoj članici kraljevske obitelji kao vjenčani dar dati 'sokovnik da si može raditi zdrave napitke, ali i da se dvoumio između toga i miksera, no na kraju je zaključio da sokovnik bolji poklon za Meghan.'

Na vjenčanje dolazi i zvijezda reality showa 'Made In', Chelsea Millie Mackintosh (28), a već je neko vrijeme poznato da će među gostima u Windsoru biti i bliski prijatelj kraljevske obitelji Sir Elton John (71). Pjevač je prije 21 godinu na sprovodu princeze Diane prilagođenom verzijom pjesme 'Candle in the Wind' rasplakao tisuće prisutnih, ali i milijune koji su to gledali na malim ekranima.

Kako doznaje britanski portal Metro, upitan je dolazak Harryjeva djeda, princa Philipa (96) koji je nedavno bio na operaciji kuka. On će vjerojatno sudjelovati samo na ceremoniji i propustiti prijem, a izvor blizak kraljevskoj obitelji tvrdi kako će princ 'radije propustiti događaj nego da ga se gleda u invalidskim kolicima'.