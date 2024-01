Na male ekrane stiže još jedan show: Donosi glazbu, pjevače, tajne glasove i bogatu nagradu

Uskoro kreće i snimanje uzbudljivog glazbeno-natjecateljskog showa 'Tko to tamo pjeva?', koji će zasigurno oduševiti i zabaviti cijelu obitelj. Pripreme su u tijeku, a Nova TV poziva i sve zainteresirane, koji sebe smatraju dobrim detektivima, žele se ludo zabaviti i pritom osvojiti vrijednu novčanu nagradu, da se prijave u novi show.

Novi inovativni show izaziva natjecatelje da identificiraju skrivene pjevačke talente bez da ih zapravo čuju. Ovo nije tipično natjecanje u pjevanju. Jedinstveni show izaziva natjecatelje da odrede tko dobro pjeva, a tko ne, bez da ih čuju, dodajući uzbudljivu dozu tajanstvenosti u svijet glazbe.

Foto: Nova Tv

U svakoj emisiji gledateljima se predstavljaju 'tajni glasovi' koje publika raspoznaje prema njihovim zanimanjima, karakterima. Tako će u svakoj emisiji pjevati odvjetnik, medicinska sestra, građevinar, frizerka… Među njima se u svakoj emisiji krije različiti broj pravih pjevača, ali i onih koji uopće ne znaju pjevati. Zato je natjecatelju najvažniji cilj da među devetero 'tajnih glasova' detektira one koji pjevaju loše, jer jedino na taj način može dođi do glavne novčane nagrade. Eliminiranjem dobrih pjevača udaljava se od osvajanja novca, a približava se scenariju da iz emisije ode 'praznih džepova'.

'Tko to tamo pjeva?' (I can see your voice) temelji se na južnokorejskom formatu CJ ENM, a show je adaptiran u 29 zemalja diljem svijeta. U 2021. bio je najadaptiraniji format u cijelom svijetu, a osvojio je nominaciju za 44. Internacionalnu nagradu Emmy i Venice TV Awards.

