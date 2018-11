Na odlasku s Farme, Jasmin se rasplakao: Puno sam pogriješio

Jasmin ne samo da je postavljen za drugog duelista zbog kršenja zakona Farme, već mu je odlukom Općine onemogućeno da kao drugi duelist bira vrstu dvoboja.

Tako su se Srećko i Jasmin okušali u dvoboju znanja iz kojeg je Srećko s najviše točnih odgovora izašao kao pobjednik te si osigurao imunitet narednih tjedan dana. Roberto mu je predao narukvicu imuniteta.

Nakon dvoboja Jasmin je dobio priliku i obratiti se zajednici. Čini se kako mu je to jako teško palo jer je ostao bez teksta i zaplakao. Farmeri su ga utješili te je ipak skupio snagu i obratio se farmerima.

- Eto želim se ispričati svima. Znam da sam pogriješio - ispričao se Jasmin.

Zagrlio je Anicu i Šteficu koje je najviše povrijedio.

- Čuvaj se. Budi dobar. Nemoj to raditi jer nije ti to na čast - prišapnula mu je Anica.

Jasmin je Kristinu odabrao za novu gazdaricu farme.

- Sad se osjećam svakako. I tužno i sretno. Ja sam inače više manje slab na to i kad ima više ljudi oko mene, pogodi me to. Mora me pogoditi i suze su same krenule - prokomentirao je Jasmin događaje iz arene.

Prije nego što je nova gazdarica preuzela svoj mandat, farmeri su ocijenili Sašino gazdovanje proteklog tjedna. Jedino su Anica, Štefica i Edita podigle palac gore, dok su ostali farmeri svoje nezadovoljstvo izrazili palcem okrenutim prema dolje. Roberto je Saši kao gazdi zamjerio manjak komunikacije i manjak sastanaka.

Unatoč nezadovoljstvu farmera, ovoga je tjedna na štednu knjižicu stavljeno 50 dukata te se sada na njoj nalazi ukupno 200 dukata.

No, farmeri su kažnjeni s 30 dukata zbog farmera koji su neovlašteno posjećivali Srećka u duelističkoj kućici.