Srećko je poručio farmerima: Nisam bježao '91, neću ni sada

Ovotjedni prvi duelist na Frami je Srećko.

- Mislim da sam konkurencija. A ja ću se boriti. Nisam bježao '91, neću ni sada - našalio se Srećko.

Foto: Nova TV

Gazda Saša svoju je šibicu dao Kristini.

- Ne slažemo se. Komunikacije nemamo. Kao sluga nije ništa radila - rekao je Siniša.

Još jednu šibicu Kristina je dobila i od Edite.

Foto: Nova TV

Ozren je svoju šibicu dao Srećku te objasnio kako je farmera sve manje, a posla sve više te da se sve više osjeti kako Srećko ne može raditi. Nakon odabira, Srećko se spakirao i uputio u duelističku kućicu gdje će imati vremena razmisliti koga će odabrati za drugog duelista.

- Danas me najviše razočarala upravo cijela ta grupa. Znači, Robi, Jurica, Ozren, Matea i Maja. Oni su me izdali. Nisam ništa iznenađen. Oni mene na piku imaju još od početka - prokomentirao je Srećko odabir.

Foto: nova TV

Dodao je kako misli da je za događaje proteklih par dana, pa čak i tjedana, najzaslužniji Robi.

- On je najglasniji. Stalno nešto dogunđava. Trči od jednih do drugih baš kao neka stara baba seoska. Mislim da on sve to muti - objasnio je.

Foto: Nova TV

Srećko je primijetio da ga je Roberto pokušao izmanipulirati govoreći mu koga da odabere za drugog duelistu te da njega postavi za gazdu. Isto radi, kaže Srećko, i Jasmin, samo što je Roberto vještiji i elokventniji.

- To kod mene ne prolazi, sutra ću uzeti duelistu i to iz redova koji su me izdali - zaključio je Jasmin.