Na ovom je pitanju maturant Đuro odustao u Milijunašu. Biste li vi znali točan odgovor?

Maturant zagrebačke Klasične gimnazije, Đuro Hameršak (18) nastavio je svoj briljatnan nastup u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?' nakon što je u prethodnoj emisiji osvojio 34.000 eura.

Na početku emisije otvorio je 14. pitanje za 68.000 eura. Nije imao niti jednog džokera.

Foto: Screenshot

Pitanje je glasilo: 'Tesla je mjerna jedinica magnetske indukcije. Koja je zastarjela mjerna jedinica magnetske indukcije?'. No Đuro nije bio siguran. Odustao je i zadržao 34.000 eura.

Da nije odustao, rekao je kako bi odgovorio A) ersted.

Foto: Screenshot

No to nije bio točan odgovor. Trebao je odgovoriti D) gaus.

A tko je zapravo dečko koji je oduševio Hrvatsku? Đuro Hameršak nije samo 'hodajuća enciklopedija'. Učenik zagrebačke Klasične gimnazije, poznate po 'brušenju' opće kulture, dokaz je da se zahtjevan program itekako isplati. Kad ne 'guta' knjige, Đuro se bavi hrvanjem i streljaštvom, a daske koje život znače nisu mu strane. Briljirao je kao glumac u školskoj Antičkoj dramskoj skupini u Aristofanovim 'Pticama'.

Foto: Screenshot

Popis njegovih uspjeha tu ne staje. Ove je godine osvojio 'Oskara znanja' kao državni prvak iz povijesti, a talent je pokazao i u pisanju. Osvojio je treću nagradu za kratku priču o Domovinskom ratu. Kamere mu, čini se, gode. Prošle se godine okušao i u 'Potjeri'.

Biste li vi znali točan odgovor?