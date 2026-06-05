Na ovom pitanju u 'Milijunašu' iskoristio dva džokera: Znate li vi koja je riječ točno napisana?

U jučerašnjoj epizodi popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš?' na HRT-u je na red stiglo i jedno pitanje o pravilno napisanoj riječi. Njega je dobio Ivan Marić (35) iz Zadra, profesor hrvatskog jezika i književnosti. On je vrlo sigurno otvorio igru i s lakoćom prošao prvih pet pitanja, a nakon osvojenih 1000 eura, došlo je i deveto pitanje.

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'Koja je od ovih riječi jedina bez 'sumlje' pravilno napisana?' glasilo je pitanje. Ponuđeni odgovori bili su A) komadant; B) inekcija; c) oftamolog; D) buldožer.

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Marić je prvo iskoristio džoker pola-pola, nakon čega su ostali odgovori C i D, a zatim je pitao i publiku. Ona je sa 70% glasova izglasala odgovor 'oftamolog'. Unatoč mišljenju publike, Ivan je odlučio poslušati sebe te se odlučio za odgovor 'buldožer' što mu je donijelo 2500 eura.

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Naposljetku je došao do 13. pitanja u kojem se tražila znamenita enciklika Pape Lava XIII. iz 1891. Da je igrao dalje rekao bi odgovor A: muškaraca i žena, a točan je D: kapitalista i radnika.