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I PUBLIKA JE GLASALA

Na ovom pitanju u 'Milijunašu' iskoristio dva džokera: Znate li vi koja je riječ točno napisana?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Na ovom pitanju u 'Milijunašu' iskoristio dva džokera: Znate li vi koja je riječ točno napisana?
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Foto: HRT

Deveto pitanje koje je ovaj natjecatelj dobio u novoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš' bilo je o pravilno napisanoj riječi. On je prvo iskoristio džoker pola-pola, a zatim je pitao i publiku...

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U jučerašnjoj epizodi popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš?' na HRT-u je na red stiglo i jedno pitanje o pravilno napisanoj riječi. Njega je dobio Ivan Marić (35) iz Zadra, profesor hrvatskog jezika i književnosti. On je vrlo sigurno otvorio igru i s lakoćom prošao prvih pet pitanja, a nakon osvojenih 1000 eura, došlo je i deveto pitanje. 

Foto: screenshot/HRT

'Koja je od ovih riječi jedina bez 'sumlje' pravilno napisana?' glasilo je pitanje. Ponuđeni odgovori bili su A) komadant; B) inekcija; c) oftamolog; D) buldožer. 

'NESRETNO' PITANJE Ivan u 'Milijunašu' odustao na 13. pitanju: Znate li vi odgovor?
Ivan u 'Milijunašu' odustao na 13. pitanju: Znate li vi odgovor?
Foto: HRT

Marić je prvo iskoristio džoker pola-pola, nakon čega su ostali odgovori C i D, a zatim je pitao i publiku. Ona je sa 70% glasova izglasala odgovor 'oftamolog'. Unatoč mišljenju publike, Ivan je odlučio poslušati sebe te se odlučio za odgovor 'buldožer' što mu je donijelo 2500 eura. 

Foto: HRT

Naposljetku je došao do 13. pitanja  u kojem se tražila znamenita enciklika Pape Lava XIII. iz 1891. Da je igrao dalje rekao bi odgovor A: muškaraca i žena, a točan je D: kapitalista i radnika. 

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Komentari 17
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