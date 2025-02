Na Peacock stiže dokumentarac o Perryju: Pogledajte najavu

Za nekoliko dana stiže dokumentarac o Matthewu Perryju, nezaboravnom Chandleru Bingu iz kultne serije 'Prijatelji', a koji je tragično preminuo 2023. godine.

Film 'Matthew Perry: A Hollywood Tragedy' režirao je Robert Palumbo, a na streaming platformu Peacock stiže 25. veljače. U filmu će se pojaviti njegovi prijatelji i suradnici koji će govoriti o Perryjevim posljednjim danima, a bit će prikazani i dijelovi istrage njegove smrti. Kako navodi People, dokumentarac će navodno započeti pozivom kojeg je hitna pomoć dobila kada su pronašli Perryja.

Perry je iznenadno preminuo krajem 2023. godine u dobi od 54 godine, a kao razlog smrti navedeno je utapanje u njegovom domu u Los Angelesu. Nedugo prije smrti, Perry je ispričao priču o svojoj borbi s ovisnošću, a kada je u njegovom tijelu pronađen ketamin bilo je nagađanja i o tome da se predozirao.

Samo godinu dana nakon vijesti o Perryjevoj smrti, petero ljudi, uključujući dva liječnika, njegovog osobnog asistenta i navodnu holivudsku dilericu drogom optuženo je za ilegalno opskrbljivanje Perryja drogom. Troje njih priznalo je krivnju, dok dvoje još čeka suđenje.

Njegova smrt potaknula je brojne rasprave o problemu ovisnosti u Hollywoodu.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Osim u ulozi Chandlera Binga u seriji 'Prijatelji', Perry je imao još mnogo televizijskih uloga u filmovima ili serijama kao što su '17 Again', Fools Rush In', 'The Whole Nine Yards' mnogi drugi.