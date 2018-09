Na petom Dječjem festivalu će nastupiti i YouTuber Dex Rock

CineStar kina diljem Hrvatske će i ove godine, peti put zaredom, biti centralno okupljalište roditelja i njihovih mališana. U periodu od 04. do 08. listopada u kinima s pet zvjezdica sve će biti u znaku Dječjeg festivala. Da mališani, ali i njihovi roditelji, vole ovaj zabavan filmski dječji događaj dokazuje i činjenica da iz godine u godine ima sve veću posjetu. Dani za vrtiće i škole rezervirani su za 04. i 05. listopada kada za razrede započinje nagradni natječaj ‘Postani filmski kritičar’ u kojem mogu osvojiti vrijedne nagrade kao Acer prijenosno računalo, set knjiga ili projekciju za cijeli razred, a sve uz posebne i najpovoljnije cijene ulaznica za organizirane posjete škola i vrtića, od 20 kn.

Obiteljski dani su za vikend od 06. do 08. listopada od 11 do 17 sati. Svi posjetitelji moći će kupiti svoju ulaznicu za 2D projekcije dječjih filmskih hitova po promotivnoj cijeni već od 22 kune, a najmlađe će dodatno obradovati i partneri Dječjeg festivala - Kraš, Margo, Chupa Chups, Pez, Franck, Milsing, Kiddo i Jana.

Foto: promo

Velika zvijezda ovogodišnjeg Dječjeg festivala je jedan od najpoznatijih YouTubera iz regije, Dex Rock, koji će sa svojim 'DexRock vs RockFam show' nastupiti u CineStaru Novi Zagreb (Avenue Mall) u subotu, 06. listopada, u 14 sati te u CineStar 4DX Mall of Split u nedjelju, 07. listopada, također u 14 sati. Dok u oba grada druženje s Dexom kreće već od 13 sati u predvorju kina, ulaznice za ovaj ekskluzivni događaj su ograničene, po cijeni od 69 kn i već u pretprodaji.

Foto: promo

Kao i svake godine, veliki interes djece izazove parada filmskih crtanih likova kada se i mali posjetitelji CineStara maskiraju u svoje najdraže filmske likove. Ovogodišnja vesela kostimirana parada seli se prvi put u Split, u CineStar 4DX Mall of Split, kada će proći cijelim Mall of Splitom. Vesela parada s omiljenim likovima iz crtanih filmova poziva i male Splićane da se pridruže maskirani jer mogu osvojiti kino ulaznice na poklon. Pored filmske parade, i Zagrepčane i Splićane u predvorju kina Avenue mall i Mall of Split očekuju različite radionice, napuhanci, igraonice i facepainting.

U sklopu ovogodišnjeg Dječjeg festivala filmska preporuka je najnovija animacija za sve uzraste 'Stopalići' te obiteljska fantazija za nešto starije školarce 'Kuća magičnog sata'.

Dječji festival u CineStaru već petu godinu uspješno slavi dječji film te razvija ljubav djece prema filmu, a organizirane vesele radionice u predvorju kina razvijaju dječju kreativnost. Kupnja ulaznica za sve filmske projekcije, kao i ulaznice za Dex Rock show moguće su na svim kino blagajnama, kao i online na stranicama kina.

Foto: Bojan Zibar

Tema: FILM