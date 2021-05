Jedan od rado viđenih gostiju najvažnije hrvatske glazbene nagrade, dobitnik prvog Porina za Hit godine i Pjesmu godine, a godinama poslije višestruki dobitnik Porinovih statua, glazbenik i umjetnik Zlatan Stipišić Gibonni nekoliko dana prije ovogodišnje dodjele sjeo je na kauč preko puta Tamare Loos i ispričao sve o svojim iskustvima s Porinom.

- Na Porinovim stranicama piše da sam ih dobio 37, ali nisam siguran da su svi moji - rekao je odmah na početku u svom stilu Gibonni te dodao: 'Ja sam dosta statua podijelio ljudima za koje mislim da su ih zaslužili. Moj violinist je bio toliko važan za moj zvuk da sam čovjeku jednostavno dao Porin'.

Gibonni je rekao i što misli o ovogodišnjim nominiranima u kategoriji Novi izvođač godine, a to su Albina, Mia Negovetić i Vinko Ćemeraš & Talvi Tuuli.

- Ne mogu reći što mislim tko će dobiti, nisam ni ja bio sretan kad bi o meni sudili. Ali pratim sve nove izvođače, upališ ujutro telefon i sve vidiš, nove pjesme, nove spotove... Ljudi su danas super pjevači, a i autori su dobri također - tvrdi.

Gibonnijeva prva nominacija bila je odmah na prvom Porinu, 1994. godine kada je bio nominiran u tadašnjim kategorijama Hit godine i Pjesma godine s pjesmom Cesarica. Cesarica nam je danas vječni podsjetnik na pokojnog Olivera, mnogi je smatraju jednom od najljepših hrvatskih pjesama svih vremena, a prije nekoliko godina utemeljena je i nagrada publike pod nazivom Cesarica.

- Ja nisam tad imao taj dojam da je to hit godine, mislio sam da je eventualno pjesma godine, ali eto dobila je i Porina za Hit godine - rekao je skromno Gibo.





Pogledao je naš kantautor i snimku iz 1997. godine kada je dobio Porina za Pjesmu godine – Ako me nosiš na duši. Na pitanje da li je imao tremu u tom trenutku, Gibo kaže: 'Ja sam uvijek malo bio uzbuđen, držim do toga, važno mi je. Nisam vidio ovu snimku možda 20 godina, meni je ta pjesma bila draga, obrađivali su je, a najdraža mi je možda verzija od Josipe, mistična je'.





Na samom kraju razgovora Gibo je zaključio.

- Porin gledam ja to uvijek, to je manifestacija gdje sam ja od prvih dana, puno je to meni značilo. Kad je prvi Porin bio, u onim vremenima, mi smo došli s nekim očekivanjima, a to je sve nadmašilo naša očekivanja. Porin je važan jer je to nagrada gdje te ne mogu birati tata i mama. Biraju te ljudi u tišini doma svoga i nema svjedoka što su zaokružili - tvrdi.