Na prisegu kćeri s Louis Vuitton torbicom: Pogledajte luksuzni dodatak Thompsonove supruge

Diva Marija Perković, kći pjevača Marka Perkovića Thompsona, prisegnula je je u petak u vojarni u Požegi. Od 800 ročnika za vojni rok, njih 446 prijavilo ih se dobrovoljno, a među njima je i Diva Marija. Na svečanu prisegu su došli i njezini roditelji.

Thompson i njegova supruga Sandra Perković pojavili su se u pretežno tamnim kombinacijama i nasmiješeno su pozirali uz svoju kćer. Pažnju je privukla i torbica koju je pjevačeva supruga nosila.

Radi se o torbici marke Louis Vuitton čija se cijena modela kreće do 3500 dolara.

'Diva se uklopila'

Kako smo ranije pisali, Diva Marija Perković smještena je u požeškoj vojarni. Tamo se, rekli su nam upućeni, uklopila bez ikakvog posebnog tretmana i isticanja.

Od ukupno 800 ročnika, njih 446 prijavilo se dobrovoljno, dok je 352 muškaraca pozvano na služenje vojnog roka. Upravo među dobrovoljcima, uz još 81 ženu, nalazi se i Thompsonova kći, čime se pridružila manjini žena koje su odlučile proći vojnu obuku.

Inače, Marko Perković Thompson i njegova supruga Sandra roditelji su petero djece, dvojice sinova i triju kćeri. Diva Marija, rođena 2007., njihova je najstarija kći.