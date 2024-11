Hanan je pred žirijem nastupio bolestan: 'Nije me slomilo...'

Recall faza 'Superstara' je stigla, a stručni žiri morat će u tri faze odabrati 10 najboljih, koji će se za pobjedu u showu boriti kroz emisije uživo. Zahtjevan je to zadatak, pred žiri stiže 80 najboljih koje su odabrali kroz audicije.

Do kraja vikenda - ostat će ih svega deset. Večeras će žiri će odabrati 30 kandidata koji odlaze u drugu fazu recalla - nakon koje će se preostalih 20 boriti za ulazak u finale.

Foto: RTL

- Morate se zabavljati, ako vi zabavite sebe i uvjerite se da ste dobri, tada ćete biti dobri i nama i gledateljima - Severina je poručila kandidatima u obraćanju pred sam početak recalla.

- Podijeljeni ćete biti u osam grupa, izlazit ćete jedan po jedan, pjevat ćete dijelove pjesme koje ste prethodno odabrali. Oni koji su dobili platinastu kartu, preskaču ovaj dio natjecanja, no sve pozorno gledaju iz publike. Na kraju ćete morati iskoristiti sve informacije koje će se tu dogoditi - upute je kandidatima dala i Nika Turković.

Recall je otvorila sjajna Karla Miklaužić, koja je bila dio prve grupe koja se predstavila žiriju.

- Brat mi je dao par savjeta, ali ih čuvam za sebe jer su to savjeti čovjeka koji je došao do finala - jasna je bila Karla i dodala da očekuje da će žiri u recallu biti stroži. Izvela je pred žirijem 'Ain't No Sunshine'.

Foto: RTL

Nakon nastupa je Karla otkrila da očekuje sve najbolje, a onda je na scenu stigao zagrebački Filipinac Efraem Norte. Pred žirijem je izveo Gibonnijev 'Libar'.

- Malo sam nervozan, ali spreman sam - otkrio je dolaska u recall. Kasnije je Efraem otkrio da je Gibonnijev koncert bio prvi na koji je išao u Hrvatskoj te je istražio njegovu glazbu i odlučio pjevati 'Libar'!

U prvoj grupi predstavio se i David Marušić, no ovoga puta - nije bilo dovoljno za prolaz dalje. Nastup dalje izborili su Karla Miklaužić, Efraem Norte i Lukas Antinac.

- Zadovoljan sam što sam dao sve od sebe - iskren je bio Lukas, a Karla je priznala da je i očekivala da će proći dalje.

Foto: RTL

Druga grupa ubrzo je stigla pred žiri, a u njoj je bila i Erika Crnković, a nakon nje predstavio se i Nik Marić iz Slovenije. Hanan Velić bio je pred nastup bolestan, no nije dopustio da mu to presudi na putu do uspjeha.

- Došao sam bolestan, nije mi to slomilo duh, ali možda malo glas - zaključio je Hanan. Zapjevao je pred žirijem i Karlo Strancarić, koji je zaključio da će žiri sigurno odabrati kvalitetu. A među odabranima se našao i on!

U daljnji tijek natjecanja iz druge grupe odabrani su Karlo Strancarić i Hanan Velić.

- Nisam ni skužio da sam prošao, pod blagim sa šokom - izjavio je Hanan.

- Ne mogu sebi doći, nije mi dobro od sreće, ne znam što bih rekao, pucaju me emocije - zaključio je, pak, Karlo.

Foto: RTL