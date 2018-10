Na rođendanu sam se žestoko posvađao i sve sam porazbijao

Najviše ćemo vremena provesti u New Yorku, ali bih volio više vidjeti i Chicago. Želim se prošetati po second hand shopovima za obleku i instrumente, kupiti si neke sakoe za pozornicu i neku manju akustičnu gitaru, kaže Davor Gobac (54).

Glazbenik prvi put ide na američku turneju. Kaže da je jako vezan za njujoršku scenu od Velvet Undergrounda naovamo i baš voli njujorške bendove, pogotovo novi val. Tamo će snimiti i koju pjesmu analogno na široku traku, a koncert je u četvrtak.

Već sljedeći dan, 12. listopada, putuju u Chicago i sviraju u Joe’s Baru, u koji dolazi piti Ron Wood iz Rolling Stonesa. U Joe’s Baru svirali su i David Bowie, Sting te Cheryl Crow, kao i Prljavo kazalište ove godine. Poslije Chicaga sviraju u Torontu, u klubu Opera House.

Foto: Privatni album OBOŽAVANI Gdje god se pojave Davor Gobac i njegov Psihomodo pop nastane pomutnja

- Mogao bih si kupiti dobru kožnu jaknu u New Yorku. Staru, naravno! – kaže glazbenik koji po buvljacima Amsterdama i Londona redovito kupuje scensku odjeću.

Gobac je karijeru započeo kao 13-godišnjak u kultnom sastavu Klinska pomora, u kojemu se svirao samo žestoki punk. Smiljan Paradiš Šparka i pokojni bubnjar Tigran Kalebota u to su vrijeme imali bend Neron. Gobac je obojicu poznavao iz škole.

- Šparka me u Lapidariju pozvao da zamijenim Nerona koji je otišao u vojsku. Skužili smo se odmah, napravili prvu probu i odmah sam tri stvari naučio pjevati - kaže Gobac.

Momci su mu rekli da su “jako zadovoljni jer ima sluha” i primili ga u bend. Osamdesete, Novi val i stajanje pred Zvečkom pamti po ludim tulumima. Išlo se i u Lapidarij, Kulušić, a puno se, kaže, tulumarilo i po stanovima.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

- Kad je netko imao tulum, šira škvadra je brzo doznala za to. Svi smo došli, cijeli Kavkaz. Mislim da danas nema takvih tuluma. Lova nam nije bila važna. Ja sam radničko dijete i uvijek sam bio bez novca. Tu i tamo bi mi dali baka, starci. Neku siću sam zaradio i kad sam počeo s Blentonima - prisjeća se.

Dodaje da novac osamdesetih nije bio problem jer ga nije bilo. Kao ni danas.

- No onda je bila mnogo bolja atmosfera, ne sviđa mi se što se danas ljudi gledaju kroz novac - rekao je Gobac.

U mladosti je guštao kad je sam sebi smišljao izgled. S godinama mu se stil sam po sebi nametnuo. Jednom su u počecima imali frku jer su se našminkali i stavili neka perja na televiziji. Nisu im dali nastupiti tako odjeveni.

- Rekao sam: ‘Dobro, ak ne bude tako, onda ne bumo ni snimali’ i onda je došel pomoćnik režisera i rekel: ‘U redu je vaš imidž, možete tak snimati’ - prisjetio se Gobac.

Foto: Privatni album

U publici barem pola golih

Najveće ludosti koje pamti iz 35 godina postojanja benda su počeci, kad su ga cure odijevale u njihovu, žensku odjeću.

- Mogao sam ući u haljine svoje djevojke. Massimu sam kao gost u Lisinskom došao u njezinoj crnoj haljini, crnim najlonkama i svojim špic crnim cipelama. Napravila mi je pundžicu i u kosu stavila bijeli cvijet. Pjevali smo: ‘Hej djevojko, ja želim da te okrenem’. Naši najluđi koncerti nikad nisu ni snimljeni. Na svakom sam se skidao do gola. Jednom smo u Kutini i publiku skinuli. Bio je niski strop, meni do glave pa nisam mogao skakati, ali sam se mogao skidati. I onda sam nagovorio publiku da se i oni skinu. Dečki su se skinuli i do gola pa su se i komadi okuražili. Gotovo 50 posto publike bilo je skroz skinuto - govori Gobac.

Foto: Privatni album Skidanje bi danas, šali se Gobac, izvodio kao zasebnu točku. Na nastupima mu to više nije furka

Karijera im je, dodaje, satkana od niza briljantnih trenutaka. Prvi vrhunac bila je prva ploča, a onda su otišli u Nizozemsku i tamo se pojavili na MTV-ju pa su svirali na tamošnjem festivalu.

- Zatim smo svirali s Ramonesima – to je bio prvi vrhunac kad smo svirali s našim idolima, a ja sam imao osjećaj kao da je zaokružena jedna era Psihomodo popa. Onda smo svirali s Iggy Popom, sa Stoogesima, u jednom trenutku s Asian Dub Foundation, pa s Exploitedima, s Billy Idolom tri koncerta, s Blondie... Kak je s internetom sve spojeno, nije više postalo problem biti ‘support’ nekom našem idolu iz prošlosti na našim prostorima – govori Gobac.

Unatoč tolikim nastupima s idolima ipak se nije dogodila neka ozbiljnija suradnja.

- Ramonesi su gledali cijeli naš koncert, a njihov je menadžer rekao da to nikad ne rade, cijeli bend Billyja Idola uletil nam je u garderobu i upoznaval se s nama, sa Stoogesima smo se super proveli. Družili smo se jedno dva sata s njima u garderobi - kaže Gobac koji je, tvrdi, milijun puta dobio ponude na koje nije htio pristati.

Foto: Privatni album

Skidanje mu više nije napeto

- Ak ti nekaj ne paše, ne radiš. Barem sam ja tako radio. Otvoreno velim koliko koštam. Ak nije tak, onda neću radit. Ti moraš znati kaj hoćeš, ne on - priča.

Najveća zabava mu je i danas popesti se na pozornicu. Uvijek ga je veselila svirka. Trošili su puno na hranu i cugu. Pamti da je jednom u Rusiji razbio hotelsku sobu.

- Na svoj sam se rođendan posvadio sa Saletom i sve porazbijao. Rekli su mi da to košta 100 rubalja, a ja njima ‘da sam znao da je tak jeftino podrobio bih cijeli kat’.

Ludiranje i skidanje više mu nije napeto. To sad, kaže, može izvoditi i kao zasebnu točku.

- Nije isto kad se skineš s 18 ili 54 godine. Mogu se skinuti jer super izgledam, treniram, ali nije mi to više tako napeto. Ni Mick Jagger se danas ne skida. Čak ni Iggy to više ne radi kao nekad. To smo odradili - kaže.

