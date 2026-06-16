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AVANTURISTIČKI REALITY

Na RTL stiže Asia Express. Blaće otkrila: 'Ništa slično nismo imali na televizijama, to je avantura'

Piše 24sata,
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Na RTL stiže Asia Express. Blaće otkrila: 'Ništa slično nismo imali na televizijama, to je avantura'
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Foto: sasa cetkovic

Natjecatelji kreću na putovanje kroz egzotične azijske destinacije, gdje svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu. Nema scenarija, nema pomoći sa strane...

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Egzotične zemlje, kilometri iznenađenja, neustrašivi natjecatelji i lokacije od kojih zastaje dah. 'Asia Express' avanturistički je reality i potpuno novi format na našim prostorima. Pod voditeljskom palicom Antonije Blaće i poznatog komičara Ante Travizija u novoj ulozi, ovog rujna u eter RTL-a stiže avantura koju ne smijete propustiti.

'Asia Express' je reality show koji ne poznaje lake odluke ni lažne emocije. Natjecatelji kreću na putovanje kroz egzotične azijske destinacije, gdje svaki korak, svaka pogreška i svaka pobjeda imaju cijenu. Nema scenarija, nema pomoći sa strane - samo stvarni ljudi, stvarni pritisak, stvarne emocije i prava, egzotična Azija.

Foto: sasa cetkovic

Show donosi dinamičnu utrku u kojoj fizički i mentalni izazovi testiraju ne samo snagu i snalažljivost natjecatelja nego i čvrstoću njihovih odnosa. Tko će ostati složan kad stvari krenu po zlu? Tko će popustiti, a tko iznenaditi? 'Asia Express' nije samo natjecanje, to je priča o tome što smo sposobni izdržati i kome se okrećemo kada nam je najteže.

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Televizijska ikona Antonija Blaće ne skriva uzbuđenje zbog projekta koji se potpuno razlikuje od svih ostalih koje je dosad vodila. „Ništa slično nismo imali na televizijama. Bit će ovo pionirski projekt u svakom smislu - i produkciji iza kamere i kandidatima ispred nje. U udarnom terminu gledat ćemo predivnu Aziju, prijateljsko lokalno stanovništvo, snalažljivost, spretnost i ono najzanimljivije - odnose koji se razvijaju, pucaju ili jačaju pa sam dojma da ćemo puno naučiti“, ističe Antonija te dodaje kako ovaj format savršeno spaja nevjerojatne lokacije s nepredvidivim situacijama. „Svi pomalo idemo u nepoznato i avantura je i za nas i produkciju jako velika bez obzira na iscrpne pripreme. Ne možeš se za to do kraja pripremiti.“

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Antoniji će se u voditeljskoj ulozi pridružiti talentirani splitski stand-up komičar Ante Travizi, kojemu je ovo prvo veliko televizijsko iskustvo. „Osjećam se dobro oko ovog projekta i vjerujem da imam dovoljno iskustva na sceni kao komičar, kreator sadržaja i voditelj. Moj će najveći problem biti zapamtiti tekst koji trebam reći“, kroz smijeh kaže Ante, uvjeren da je humor velika prednost u ekstremnim uvjetima. „Stand-up komičari su osobe koje uživaju u novim iskustvima i žive od opservacija i opskurnih situacija. Toga će ovdje biti na svakom koraku i inspiracije neće nedostajati“, smatra Travizi.

Foto: sasa cetkovic

Dok se natjecatelji pripremaju za nevjerojatan kontrast predivnih lokacija i surovih uvjeta koji ih čekaju na terenu, Antonija naglašava: „Da turistički idu na te lokacije, ne bi im bilo isto. Format te jednostavno tjera da od putovanja napraviš avanturu života i upoznaš dio sebe za koji nisi mislio da postoji. Uspjeh natjecatelja ovisit će o njihovoj snalažljivosti, ali i ljubaznosti te vještini povezivanja s drugim ljudima.“

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'Asia Express: Zmajeva ruta' u rujnu stiže na RTL, a gledatelji će svjedočiti napetim nadmetanjima, osobnim preispitivanjima kandidata, iskušenjima njihovih odnosa te trenucima u kojima će se poznata lica naći izvan svoje zone komfora.

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