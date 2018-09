Na sprovodu Arethe Franklin Clinton odmjeravao pjevačicu?

Pjevačici Arethi Franklin, koja je 16. kolovoza preminula u 77. godini od raka gušterače, jučer je u šestosatnom programu odana posljednja počast. U velikoj dvorani okupili su se prijatelji i obitelj, a posebnu čast imali su Faith Hill, Ariana Grande, The Clark Sisters, Chaka Khan koji su i zapjevali.

Sinoć je krenula i žestoka rasprava na društvenim mrežama, ali ne zbog legendarne dive Arethe već zbog bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona (72). Naime, dok je mlada pjevačica Ariana Grande (25) pjevala pjesmu 'A Natural Woman', Clinton je s osmijehom na licu promatrao svaki njezin pokret. Oduševljeni bivši američki predsjednik nije mario za kamere koje su njegov pogled uhvatile nekoliko puta.

- Ovo je odvratno. Ima ženu kod kuće, a ovako odmjerava djevojku kojoj može biti djed. Nije mu bila dovoljna jedna afera. Prevarant uvijek ostaje prevarant - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Gross... Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. 🤮 pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y