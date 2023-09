Brojni poznati oprostili su se od vlasnika Baltazara: Stigli su i Stjepan Mesić te obitelj Todorić

Slobodan Bobo Čimbur pokopan je u utorak na zagrebačkom Mirogoju. Vlasnika i utemeljitelja restorana Baltazar ispratili su brojni poznati Hrvati. Stjepan Mesić, Gordan Grlić Radman (65), Paško Dodić... Ipak, najviše su se isticali Todorići. Točnije, Ivica (72) s djecom Antom, Ivanom i Ivom.

Bivši predsjednik RH Stjepan Mesić (88) održao je govor, a obitelj Todorić je slušala sa strane.

Foto: Goran Mehkek

Okupili su se kako bi se oprostili od Čimbura, u čiji je restoran rado zalazila politička i kulturna elita.

Foto: Goran Mehkek

Iva je privlačila pažnju modnom kombinacijom. Za tu je prigodu odabrala plisiranu haljinu i Chanelovu torbicu. Samo jednu u nizu. Gazdina kći obožava Chanelove torbice. Do prije nekoliko godina u svojoj kolekciji imala ih je desetak, i to u različitim bojama, od onih u srebrnim nijansama pa do ružičastih, žutih i crvenih.

Foto: Goran Mehkek

Podsjetimo, Slobodan Bobo Čimbur preminuo je prošlog tjedna u 71. godini nakon kratke i teške bolesti.